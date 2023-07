El mexicano Rodrigo Prieto cautiva a Margot Robbie y trabajan juntos en “Barbie”

Hace 10 años, Margot Robbie trabajó con el mexicano Rodrigo Prieto en la película The Wolf of Wall Street, que protagonizó junto a Leonardo DiCaprio, desde entonces quedó cautivada con su cinematografía y supo que para rodar el live action de “Barbie”, él era el indicado para trabajar con Greta Gerwig.

“Inmediatamente pensé en él para esta película. Le dije a Greta ‘por favor, traigamos a Rodrigo’ y afortunadamente también lo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Fue tan perfecto, pero hablando del color rosa, ese probablemente sea el dolor de su existencia, porque tuvo qué balancear el rosa con los demás colores en la película”, recordó la actriz.

Robbie dijo que fue un honor trabajar con Prieto en aquel entonces y por supuesto ahora en este nuevo largometraje, ya que logró hacer un trabajo increíble con la fotografía: “Él es un hombre adorable, dulce y muy talentoso, pero creo que el rosa fue muy complicado para Rodrigo”.

Para Robbie dar vida a “Barbie” fue toda una aventura, ya que no era fan de esta peculiar muñeca, sin embargo, siente que tiene un mensaje poderoso desde el slogan (“soy lo que quiero ser”) y este largometraje lo refuerza:

“Quizá lo más profundo para mí con esta película es que eres suficiente como eres, lo estás haciendo genial y no necesitas la aprobación de nadie más. Creo que hay un aspecto muy aspiracional que tiene Barbie, pero más allá de eso, no sé cómo decirlo pero creo que es justo esa idea de ·estás bien siendo como eres y no tienes por qué demostrárselo al mundo”, dijo.

En la cinta también participa el actor Ryan Gosling como “Ken”, quien se dijo feliz de formar parte del proyecto y de su pasada visita a México, ya que ni él ni la actriz habían recibido tanto cariño por parte de los fans en ninguna otra presentación.

La actriz América Ferrer se suma a este reparto, como la humana que ayuda a “Barbie” a escapar de los empresarios de Mattel, según se aprecia en los teasers que han dado a conocer en redes sociales, y para ella formar parte de este proyecto le permitió amarse y aceptarse tal y como es.

“Creo que tanto la realización como las cosas que hicimos con ‘Barbie’ significan lo que queríamos representar, como hacer los cambios necesarios en nosotros para actuar como pueblo y hacer un mundo mejor… El mundo es imperfecto, no siempre estamos felices, alegres o no nos encontramos con la mejor versión de nosotros, y creo que cuando te confrontas a eso es más evidente tu humanidad”, detalló.

Ryan ha lamentado las críticas sobre su edad para ser Ken.

Robbie dijo que uno de sus mejores días fue la premiere en México.

Ryan disfrutó de tomar tequila en su visita a la CDMX.

Ferrer está orgullosa de contar con talento latino en este filme.

114 minutos dura la película

