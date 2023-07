Marlene Favela se separa de la ficción en “Amores que engañan”

Marlene Favela ha participado en más de veinte telenovelas e interpretado a villanas, mujeres con algún trastorno, buenas o hasta monjas, y aunque se apasiona haciéndolas, jamás se queda con nada de dichos personajes, porque entiende que ninguna de ellas la define como persona en la vida real.

También se sorprende de escuchar a sus compañeros decir que se quedaron muy pegados con el papel y que no podían dejarlo ir, porque ella desde que inició su carrera, en los 90, supo separar la ficción de la realidad. “Me pregunto por qué si eso no es tu realidad. Eso no es lo que tú vives. Lo real es lo que tengo en casa como Marlene, lo que como o lo que sueño, pero un personaje es solo prestarle el cuerpo y la voz. Es un trabajo. Imagina con tanto personaje, estaría absorbida por todos ellos, sin personalidad”, agregó.

Por esta misma razón, no se limita en dar vida a cualquier papel ni sobre cualquier trama, sabe que sólo está trabajando en la piel de otro y no concuerda con la idea de algunos colegas de que por sus hijos busca historias más blancas.

“Eso es como una utopía, porque como actriz no me puedo decir que no haré a la Malinche porque traicionó a su gente y ¿qué le voy a enseñar a mi hija?. No, para nada, esta es mi profesión, no es mi mi vida, sólo ficción. Mi realidad es tan común como la de cualquier familia”, afirmó la actriz.

Lo mismo piensa de lo que comparte en redes sociales, tiene claro que por más que muestre, esto no la define, ni describe al cien su vida, ya que suele pasear con su hija Bella, hacer la tarea con ella o visitar a sus papás, como cualquier otra mamá.

Favela recientemente terminó su participación en la novela “El Amor Invencible”, donde logró ganarse al público con las fechorías de “Columba”, y ahora da vida a una mujer enferma que se enamora de un hombre que aprovecha su debilidad para robarle todo en “Amores que engañan”, una serie que muestra distintos casos en donde el género femenino es violentado, por lo que espera que el episodio que ella protagoniza, sirva para que la gente identifique esas señales de peligro.

Aunque es una apasionada de los melodramas, agradece que ahora existan más espacios que ofrezcan historias diferentes, porque no sólo enriquece al público, si no a los actores también, porque les dan más personajes.

“Ahora hay un mundo de posibilidades de ver series en español ,porque las series siempre existieron, sólo que eran en inglés, y ahora es bueno poder vernos representados en todo tipo de papeles”, finalizó.

La serie “Amores que engañan” se estrena XXX en LifeTime.

Es la segunda temporada de esta emisión y tendrá 12 capítulos.

Favela también ha trabajado como modelo.

Su hija Bella tiene tres años y la acompaña a las grabaciones en sus tiempos libres.

1999 inició su carrera como actriz.

23 telenovelas ha hecho.

PAL