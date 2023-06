"No tengo Plan B": Enrique de la Madrid

Enrique de la Madrid no tiene “Plan B” en su objetivo de encabezar el Frente Amplio por México de cara al proceso electoral de 2024; no cree en la polarización, asegura que gobierno y ciudadanía deben trabajar en equipo para sacar adelante al país ante la situación que hoy vive y que considera peligrosa.

Con más de 30 años en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), experiencia en el sector público y privado, y la sangre presidencial en las venas, Enrique de la Madrid busca competir en el proceso del PAN, PRI, PRD y sociedad civil para elegir a quien lidere el bloque opositor, con miras a ser el candidato presidencial en los comicios del próximo año.

En entrevista para la sección Perfiles con Veronica Sánchez para Heraldo Media Group, De la Madrid señaló que tiene la vocación de servir a la gente que más lo necesita dijo, “todos tenemos derecho a una vida digna” eso es lo que lo motiva a buscar la silla presidencial.

“A mi sí me frustra y por eso me ocupo, de pensar que este país se nos pudiera ir entre las manos, que a los jóvenes de hoy que la mitad de los mexicanos tienen menos de 29 años vivieran en un país en donde no se puedan realizar como personas, donde pudieran ser personas frustradas, que incluso tuvieran que emigrar del país como lo hacen muchos, a eso yo me rebelo y como sí está en mis manos aportar, sugerir, proponer y actuar eso es lo que me da la motivación”, señaló.

En este momento su vida profesional está enfocada en su “Plan A”, que es, primero, ganar la candidatura y después la Presidencia de la República, plan que agotará hasta que ya no exista posibilidad.

—¿Y si todas estas ideas, estos sueños y planteamientos no se pueden realizar desde la presidencia, cuál es tu “Plan B”?

“Yo creo que siempre hay espacios, pero yo no pienso en los planes B hasta que se agotan los A, no exploro otras posibilidades hasta haber agotado una, sabiendo que al final del día si se agota esa, surgen otras, porque surgen siempre otras. Si estás preparado si tienes el ánimo, pero si tu te distraes en cuál es el A, el B y el C, no llegamos, entonces no, no tengo Plan B, mi plan es el A”, resaltó.

Su experiencia en el servicio público en diversos cargos y gobiernos, entre ellos el de director general de Financiera Rural en el sexenio de Felipe Calderón, o como secretario de Turismo, en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y como hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, asegura, le ha dado la visión para conocer de la inconformidad de la ciudadanía con los gobiernos del pasado, sin embargo, advierte sobre la ruta que se sigue en este momento.

“He trabajado en el gobierno, en otros, sé lo que los mexicanos también sienten de insuficiencia con respecto a los gobiernos anteriores, pero yo absolutamente convencido que el camino por el que vamos es muy peligroso”, dijo.

Por ello, no cree en la polarización y considera que ciudadanía y gobierno deben unir fuerzas para sacar adelante al país, que enfatizó, de todos los lugares para vivir, es el mejor del mundo. “Lo tenemos que hacer juntos, gobierno, sociedad y tenemos que hacerlo como un equipo, yo por eso no creo en la polarización, no creo en vernos como enemigos, eso no funciona”, dijo.

En este momento está enfocado en trabajar para consolidar la alianza opositora que el 4 de julio iniciará oficialmente su proceso para la elección del candidato presidencial al que se refieren, para no incurrir en ilegalidades, como la persona que lidere y construya el Frente Amplio por México.

“En la parte profesional lo que me llena y lo que es hoy en día mi obligación, es tratar que se consolide esta alianza opositora, que se vuelva una alternativa, una mejor alternativa que la que tenemos que construyamos un gobierno de coalición y que los mexicanos nos volvamos a unir para construir el mejor México posible y ahí cabemos todos”, dijo.

Tras los resultados electorales del pasado 4 de junio, en el que el PRI perdió el Estado de México, que se ha calificado como la ‘joya de la corona’ por ser una de las entidades con más votantes y que fue gobernado por priistas durante décadas, De la Madrid, aseguró que hay esperanza de que el frente opositor gané la elección de 2024.

¿Hay esperanza a partir de lo que ocurrió este 4 de junio?

“Definitivamente por que lo que yo veo de mis análisis, obviamente no me gustó que hayamos perdido el Estado de México pero ocho puntos de diferencias, si esa fuera la diferencia entre hoy y Morena, dentro de un año, les ganamos, ocho puntos de diferencia no es nada”, dijo el aspirante presidencial.

