Cuestionario de Proust. Respuestas de Arturo Chacón-Cruz, tenor

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: NO HABLAR DE MIS VIRTUDES.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: NO CREO TENER UNA EN ESPECIAL. SONREÍR ES UNA DE ELLAS.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTEGRIDAD Y HONOR, TAMBIÉN LAVAR LOS

TRASTES.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTEGRIDAD Y HONOR, ESTACIONARSE BIEN.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: COMPARTIR/ABRIR EL ALMA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: COMER CHOCOLATES ANTES DE CENAR.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CANTAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: PLENITUD, SALUD Y HOGAR.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: ADEMÁS DE LAS DESGRACIAS QUE SUFRE

EL MUNDO, PERDER LA FE Y LA LUZ EN LA MIRADA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: MI OTRO YO: YO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: AQUÍ Y AHORA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PIZZA Y VINO ESPUMANTE.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, ORQUÍDEA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: AGATHA CHRISTIE, PATRICK ROTHFUSS, GABRIEL GARCÍA

MÁRQUEZ.

15. TUS POETAS FAVORITOS: ROBERT FROST, PABLO NERUDA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: IRON-MAN.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MOIRAINE DAMODRED.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: VERDI.

19. TU PINTOR FAVORITO: RENÉ MAGRITTE.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ES MUY DIFÍCIL PARA MI TENER UN HÉROE FAVORITO. LA

HISTORIA HA SIDO GRABADA CON MUCHA FICCIÓN. PREFIERO TENER HÉROES PRESENTES Y QUE ME

INSPIRAN A SER UNA MEJOR PERSONA. DE ESOS TENGO MUCHOS PARA NOMBRAR.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: VENETIA MARÍA, MI ESPOSA.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MARIO, MANRICO, ERNST THEODOR AMADEUS, RICCARDO, GUSTAVO,

CARLO, RODOLFO.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: RATAS Y HURONES.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: TODO DESTRUCTOR.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL QUE NUNCA COMENZÓ.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA SOCIEDAD ENCONTRANDO EL SENTIDO COMÚN.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: JUGAR AJEDREZ COMO GRAN MAESTRO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELI-NOSTÁLGICO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA PERFECCIÓN.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: VIEJO, SATISFECHO Y RODEADO DE AMOR.

31. TU LEMA FAVORITO: TODO LO QUE HAGAS, HAZLO CON ENTUSIASMO, INTEGRIDAD Y RESPETO

PROPIO. (HEIFETZ)

LSN