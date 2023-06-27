Cuestionario de Proust. Respuestas de Arturo Chacón-Cruz, tenor

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión, pero a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: NO HABLAR DE MIS VIRTUDES.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: NO CREO TENER UNA EN ESPECIAL. SONREÍR ES UNA DE ELLAS.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTEGRIDAD Y HONOR, TAMBIÉN LAVAR LOS
TRASTES.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTEGRIDAD Y HONOR, ESTACIONARSE BIEN.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: COMPARTIR/ABRIR EL ALMA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: COMER CHOCOLATES ANTES DE CENAR.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CANTAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: PLENITUD, SALUD Y HOGAR.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: ADEMÁS DE LAS DESGRACIAS QUE SUFRE
EL MUNDO, PERDER LA FE Y LA LUZ EN LA MIRADA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: MI OTRO YO: YO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: AQUÍ Y AHORA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PIZZA Y VINO ESPUMANTE.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL, ORQUÍDEA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: AGATHA CHRISTIE, PATRICK ROTHFUSS, GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ.
15. TUS POETAS FAVORITOS: ROBERT FROST, PABLO NERUDA.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: IRON-MAN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MOIRAINE DAMODRED.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: VERDI.
19. TU PINTOR FAVORITO: RENÉ MAGRITTE.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ES MUY DIFÍCIL PARA MI TENER UN HÉROE FAVORITO. LA
HISTORIA HA SIDO GRABADA CON MUCHA FICCIÓN. PREFIERO TENER HÉROES PRESENTES Y QUE ME
INSPIRAN A SER UNA MEJOR PERSONA. DE ESOS TENGO MUCHOS PARA NOMBRAR.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: VENETIA MARÍA, MI ESPOSA.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MARIO, MANRICO, ERNST THEODOR AMADEUS, RICCARDO, GUSTAVO,
CARLO, RODOLFO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: RATAS Y HURONES.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: TODO DESTRUCTOR.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: EL QUE NUNCA COMENZÓ.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA SOCIEDAD ENCONTRANDO EL SENTIDO COMÚN.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: JUGAR AJEDREZ COMO GRAN MAESTRO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELI-NOSTÁLGICO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LA PERFECCIÓN.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: VIEJO, SATISFECHO Y RODEADO DE AMOR.
31. TU LEMA FAVORITO: TODO LO QUE HAGAS, HAZLO CON ENTUSIASMO, INTEGRIDAD Y RESPETO
PROPIO. (HEIFETZ)
LSN