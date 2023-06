Una década de existencia del proyecto literario

En una época compleja, en la que parece imposible existir de manera independiente, nació Cuadrivio, editorial que se ha especializado en géneros poco convencionales como el aforismo, el cuento, la poesía y el ensayo breve.

A una década de su nacimiento, el proyecto literario ha dado voz a autores jóvenes como Christian Peña, Andrea Cabel, Antonio Calera-Grobet, Elena Moncayo y Clyo Mendoza, pero también a escritores más consolidados como José Luís Peixoto, Geney Beltrán Félix, Cristina Rascón, María Baranda o Esther Seligson.

La editorial ha traducido además títulos como Voces paranoicas de Eros Alesi; Canon previo a la huída de Tom Shulz, Agend’Ars de Keijiro Suga y El camino imperfecto de Peixoto. Cuadrivio, dice el editor mexicano, apuesta por el diseño y la traducción, dos actos que considera arte y cuyo trabajo distingue a la editorial.

El editor mexicano, indicó que además de contar con impecables voces como la de Benjamín Barajas, quien ganó el Premio Internacional de de Aforismo 2014, por “Breves autopsias”, Cuadrivio busca apostar por el diseño y la traducción, dos actos que considera arte y cuyo trabajo distingue a la editorial.

“Para nosotros es muy importante el tipo de letra, no sólo porque los libros no cuentan con imágenes ilustrativas, sino porque me interesa que cuando el lector lo vea en un estante, pueda distinguirlo”, dijo.