J. J. Benítez: No he venido a la tierra para ganar premios

Los premios, dice J. J. Benítez (Pamplona, 1946), “me dan exactamente igual”. Escribiendo libros se ha convertido en una celebridad, pero el periodista y escritor español es categórico: “No estoy en ningún cenáculo literario, prácticamente no tengo amigos escritores; no he venido a la tierra a ganar premios: he venido a cumplir un trabajo y a cumplir una misión mucho más importante”.

“No, yo no practico ese deporte”, agrega. Pero en lo que J. J. Benítez sí parece un atleta de alto rendimiento es terminando libros: su bibliografía tiene más de medio centenar de títulos y, por si fuera poco, dice que tiene otros 33 ya acabados, esperando publicación. Juan José está de vuelta en México, donde sus libros son un éxito, hablando de la última entrega de su maratónica saga “Caballo de Troya”: es la número 12 y se titula “Belén”, la historia había quedado fuera del libro 9 porque con tantas páginas, se había vuelto un ejemplar inmanejable.

Hasta ahora, “si no he contado mal”, señala, sus “caballos” suman 7 mil 44 páginas. A la serie dedicó 40 años y ahora “el sentimiento es de alivio”. Los informes que, afirma, le entregó un exmilitar estadounidense EN 1984, donde se narra un viaje al pasado para presenciar la vida de Jesús de Nazaret han concluido, “no hay más información sobre ese tema”. Para muchos puede parecer fantasía, pero J. J. Benítez habla convencido: “detrás de mis libros hay investigación, con lupa”.

lA partir de la década de los 60, J. J. Benítez trabajó como periodista. Foto: Antonio Nava

Defender la ufología y los viajes en el tiempo le han acarreado críticas, pero eso no le importa, él piensa que su misión es la de contar ciertas historias y a eso se dedica en cuerpo y alma. J. J. Benítez dice que es un autor de manías: “Antes escribía mañana, tarde y noche. Ahora ya no: me levanto temprano y me pongo a escribir a las siete o seis y media de la mañana. Escribo hasta las 11 o las 12 del mediodía; por la tarde me dedico a corregir y a preparar los guiones del día siguiente, o sencillamente a leer o a estudiar”. Siempre debe tener una taza de café por un lado y los folios de investigación por el otro.

Una vez terminado un libro “es muy difícil que vuelva a leerlo y lo que ocurra con él me preocupa, pero tampoco demasiado”. Parece aceptar que su nicho no es el de los grandes literatos: “Afortunadamente para mí nunca me han hecho una crítica literaria. Me han hecho muchas entrevistas, pero no recuerdo ninguna crítica literaria y doy gracias a Dios”.

Lo que sí hace es leer, “prácticamente, todo lo que cae en mis manos”. J. J. Benítez lee uno o dos libros por semana, ya sea de literatura clásica o técnica, la que le sirve para documentar sus libros. Los ensueños del autor sin embargo comenzaron con las aventuras: “Los primeros libros que yo pude comprar fueron la colección La vida de Tarzán y después Julio Verne”. En su cabecera, dice, “está generalmente Verne y, especialmente, Veinte mil leguas de viaje submarino".

