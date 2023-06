Aduanas, al mando de André Georges Foullon Van Lissum

El general de División en retiro, André Georges Foullon Van Lissum, fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien se va como embajador ante la Organización Mundial de Comercio.

“Necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional”, dijo.