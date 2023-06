AMLO pone orden para el festejo en el Zócalo, prohíbe "aplausómetro" a las "corcholatas"

AMLO pide respeto para la celebración del 1 de julio en el Zócalo Especial

En reunión de una hora y media en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a los 22 gobernadores de la 4T, a su gabinete y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, “respetar el evento” que encabezará el próximo 1 de julio en el Zócalo capitalino, a fin de evitar que se vuelva un “aplausómetro” para las "corcholatas" presidenciales de su movimiento.

Al término de la reunión, alrededor de las 13:30 horas, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó en entrevista que el mandatario federal los exhortó a reunirse en el Zócalo, pero les pidió que la prioridad sea festejar los 5 años de la victoria de la 4T, con su triunfo electoral en las elecciones presidenciales de 2018.

-¿No va a ser un aplausómetro para las corcholatas?, cuestionó la prensa. “Hay que respetar el evento, hay que que concentrarse en el evento, lo importante es el evento. No deben haber ni "aplausometros" y menos aún expresiones negativas para nadie. Debe haber respeto, sobre todo el respeto al pueblo de México, que logró esta victoria el 1 de julio de 2018.

-¿Esa fue la instrucción que dio el presidente ahorita?, se insistió. "Él opinó sobre todo sobre la importancia que tiene el evento en términos de qué este es un momento de consolidación del proyecto, hay una grande transformaciones sociales, una gran cantidad también de obra, el gobierno está avanzando, hay estabilidad económica, es decir de éxitos, de resultados, entonces, quiere decir que la batalla del 1 de julio de 2018 tuvo mucho sentido”, contestó.

Martí Batres estuvo en la reunión con el presidente López Obrador

FOTO: Archivo

En la reunión con el presidente López Obrador también estuvo la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, así como los gobernadores de los partidos de Morena y del Verde Ecologista. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, declaró que también revisaron los avances de la 4T en México.

"El objetivo fundamental es hacer un repaso sobre los avances de la cuarta transformación y organizarnos para conmemorar el quinto aniversario del triunfo de nuestro movimiento que en principio será con un magno evento aquí en el Zócalo”

Al ser cuestionado sobre qué hacía Mario Delgado en la reunión, Durazo contestó que “no sé si estuvo en la reunión, francamente no lo vi ahí”. Sin embargo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, confirmó que sí estuvo el líder morenista en el cónclave, pero no habló. “Nada, sí estuvo ahí, pero no platicó”, dijo sin mayor declaración.

A Mario Delgado no se le vio salir por la puerta de Corregidora #8, por la que entró a Palacio. Los secretarios de Estado, entre ellos los recién designados en su cargo, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y Marath Bolaños, secretario del Trabajo, evitaron dar declaraciones.

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez

