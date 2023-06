Aumenta 3% el uso de internet en México

El uso de internet en México aumentó 3 por ciento en 2022, en comparación con 2021, principalmente entre niños y jóvenes de 11 a 24 años, para llegar a 93.1 millones de mexicanos.

Sin embargo, aún persisten rezagos pues hay 25.3 millones de personas que no utilizan internet por falta de infraestructura, posibilidades económicas de acceso y por desconocimiento de su uso.

Al presentar en conjunto la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que las 93.1 millones de personas que utilizan internet, significan 78.6 por ciento de la población, cifra superior a 75.6 por ciento que representaban un año atrás.

Javier Juárez Mojica, presidente comisionado en suplencia del IFT, dijo que “México se compone de varios Méxicos”, pues según la encuesta en el último año, el avance del internet 3 por ciento significó que 4.5 millones de personas más tengan acceso a internet.

Agregó que uno de los datos relevante de la ENDUTIH, es el avance del uso de internet en el medio rural el cual creció 5.8 por ciento en 2022, en comparación con un año atrás, incremento que se ve “con agrado” porque 62.3 por ciento de la población de las zonas rurales tiene mayor acceso a las nuevas tecnologías de la información.

Esto, dijo mientras que en el medio urbano creció 2.2 por ciento de usuarios de internet abarcando 83.8 por ciento de la población.

No obstante, reconoció que aún cuando se ha avanzado en focalizar a quienes no usan internet lográndose una reducción de 11.4 por ciento “aún hay 25.3 millones de mexicanos de seis años y más que no utilizan el internet”.

