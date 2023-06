Las historia de "La Manada" regresa a los escenarios

A partir de las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el famoso juicio de “La Manada”, por los hechos de violación grupal ocurridos durante las Fiestas de San Fermín, en 2016, en Pamplona, España, el dramaturgo Jordi Casanova creó “Jauría”, obra de teatro dirigida por Angélica Rogel que regresa al escenario, ahora, en el Teatro Milan, a partir de hoy y hasta el 16 de julio.

En entrevista con Ana Sofía Gatica, actriz que interpreta a la joven de 18 años, víctima del abuso de “La Manada” (como se conoció a los cinco perpetradores), contó “que hay un antes y un después de este papel”, por lo que a esta nueva temporada llega con mayor fuerza y madurez.

“Cada que leo el guión, cada que actúo, cada que estoy en ensayo o en el escenario todo tiembla dentro de mí. Sin embargo, considero que me encuentro en una parte de mi vida en la que puedo abordar esta ficción con una fuerza que no logré la primera vez, cuando leí el texto, la historia me vulneró mucho física y emocionalmente, pero sé que mi voz da voz a otras víctimas, que mi voz potencia el mensaje en contra de la violencia contra la mujer”, manifestó.