En la piel de Lupe Vélez: Itatí Cantoral inicia filmación de película sobre la vida de la actriz mexicana

La capital potosina, Villa Hidalgo y Rioverde se convirtieron en las locaciones para el filme Lupe, sobre la vida de la actriz Lupe Vélez, protagonizada por Itatí Cantoral y dirigida por Roberto Fiesco.

Por su parte Cantoral se dijo afortunada por darle vida a la actriz potosina nacida el 18 de julio de 1908, en el barrio de San Sebastián, en el Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí, quien a los 36 años de edad se quitó la vida en su mansión de Beverly Hills, luego de triunfar en Hollywood.

"Lupe me ha dado una segunda oportunidad para que mi talento se vea en otros lados y de diferente manera”, señaló Cantoral, quien además expresó que, “espero que esta película también pueda inspirar a muchas niñas, adolescentes y mujeres mexicanas, que a través de esta mujer nosotras queramos ser mejores”.

Itatí Cantoral protagoniza "Lupe", del director Roberto Fiesco. Foto: Especial

Y tras dar el pizarrazo inicial Itatí agregó, “aquí estamos, no lo puedo creer, ya con la primera escena filmada. Lupe me permitió a mí interpretarla y me siento muy emocionada por hacerlo; llevo un año estudiando, me fui a Nueva York a estudiar inglés para poder ser bilingüe como lo era ella, he vuelto a cantar, y a bailar”, comentó la actriz.

La cinta es dirigida por Roberto Fiesco, quien trabajó en la investigación del personaje por varios años y fue el encargado de invitar al proyecto a actores como Daniel Giménez Cacho, Everardo Arzate, Paola Miguel, Giovanna Zacarías y Ximena González Rubio, quienes filmarán en locaciones como el Teatro de la Paz, el Museo Nacional de la Máscara y el Museo del Virreinato, entre otros sitios.

"Me fui a Nueva York a estudiar inglés para poder ser bilingüe como lo era ella (Lupe Vélez), he vuelto a cantar, y a bailar”; Itatí Cantoral. Foto: Especial

PERFIL

Nacida el 18 de julio de 1908, María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez, inició su carrera como bailarina y vedette en la Ciudad de México.

Esto la impulsó a mudarse a Estados Unidos, donde se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood de su época.

DATOS

A los 16 años dejó el convento para buscar empleo y mantener a su familia.

Siendo una adolescente, Lupe Vélez se convirtió en la pionera del teatro de revista.

Su primer rol importante lo obtuvo en la película La Montañesa, que le valió ser incluida en la lista de las estrellas jóvenes más prometedoras de su tiempo.

En el momento de su muerte, Lupe Vélez tenía cuatro meses de embarazo.

