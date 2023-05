Adriana Barraza goza los frutos de su profesión

En 2006, Adriana Barraza fue nominada al Oscar como Mejor actriz de reparto por su trabajo en “Babel”, de Alejandro González Iñárritu, fue entonces cuando los proyectos llegaron con mayor frecuencia, no sólo en México, también en Estados Unidos. Ella tenía 50 años, y había comenzado a los 15, así que sabe que el esfuerzo y la disciplina traen recompensas.

Barraza alternaba sus clases de teatro y papeles que obtenía, con otras profesiones, vendió libros, cuido niños y hasta aprendió a cortar y teñir el cabello, el trabajo nunca le ha dado miedo.

“Nunca me he cuestionado la carrera, porque durante casi 15 años no cobre un centavo. Pero nunca pensé si servía o no, tenía que estar en un escenario, porque era el lugar donde más disfrutaba y no importaba que el día fuera durísimo. Yo llegaba a mis clases de teatro o ensayos y era muy feliz”, recordó Barraza.