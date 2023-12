Niegan cambio de medida cautelar a agresor de María Teresa Ealy: la víctima no dejará que quede en libertad

Alejandro Yapur Chedraui, agresor de María Teresa Ealy, permanecerá en prisión por determinación de los magistrados del Poder Judicial. Esto después de que presentara una queja, luego de que le fuera negado un amparo para llevar el proceso en libertad.

Sin embargo, ordenaron mantener la medida para evitar posibles agresiones contra la víctima.

La noticia fue celebrada por María Teresa, quien se dijo dispuesta a llegar hasta las últimas instancias para que su agresor reciba la condena adecuada y con ello se logre justicia para su caso.

María Teresa busca que su agresor no salga de prisión Foto: Daniel Ojeda

"Yo, hasta las últimas consecuencias, no voy a dejar que mi agresor salga libre, por mí y por todas las mujeres. Somos varias, él sabe que no hizo daño a una mujer nada más, su primera víctima fue en 2008 y no le importó, siguió hasta la fecha", señaló en entrevista para El Heraldo de México.

"El colegiado discute si la queja que presentó el imputado es procedente o no. La queja se origina del amparo que le fue negado para salir de prisión como medida cautelar", explicó el abogado de Ealy Díaz, José Luis Nassar.

No dejará en libertad a Alejandro Yapur

A las afueras de los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, María Teresa Ealy admitió que el proceso para no dejar libre a su agresor ha sido complejo, ya que el imputado ha recurrido medidas judiciales para salir en libertad.

Pese a ello, afirmó que no ha dejado pasar ninguna oportunidad para rectificar las agresiones que sufrió mientras aún era pareja del imputado.

Dicho proceso, mencionó, ha fomentado la revictimización de las implicadas en el caso, quienes constantemente deben presentarse a declarar en contra de su agresor.

María Teresa Ealy, quiere que su agresor pague su condena Foto: Daniel Ojeda

“Ha sido un proceso desgastante. Por esto es que las víctimas no quieren alzar la voz y por este tipo de irregularidades que se están presentando”, dijo.

Pide que su caso sea tratado con perspectiva de género

No obstante, señaló que confía plenamente en las autoridades, aunque pidió que su caso, mismo que está abierto desde agosto de este año, sea tratado con perspectiva de género para que su agresor no vuelva a la calle.

“Sí, confío en este proceso, confío en que los magistrados van a resolver con perspectiva de género”, sostuvo.

En su mensaje, aprovechó para hacer un llamado a las víctimas de violencia a alzar la voz y buscar justicia, con el fin de que dichos actos no se normalicen y los casos de agresión puedan encontrar la justicia.

“Es muy importante que alcemos la voz, es muy cansado, es agotador, pero hay que poner el ejemplo para dar esperanza”, señaló.

