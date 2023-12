Caifanes pide justicia desde el Palacio de los Deportes

Caifanes deleitó por más de dos horas y media a más de 18 mil seguidores durante su concierto en el Palacio de los Deportes. Show en el que estuvieron acompañados por el compositor Guillermo Briseño y Vivir Quintana, con quienes pidieron por un país más justo.

Minutos después de las 21:00 horas, la banda apareció en el escenario para saludar al público, que ya ansiaba corear los clásicos del grupo y así lo hicieron notar desde los primeros acordes de “Hasta que dejes de respirar”.

Saúl Hernández, el vocalista, vestido con saco negro y camisa beige, tocó la guitarra al mismo tiempo que presumía su ya rasposa voz con las notas de “Viento”. Mientras que Alfonso André, con playera blanca, hacía lo propio en la batería en temas como “Detrás de ti”. Diego Herrera, el último caifán original, ya que Alejandro Marcovich y Sabo Romo dejaron el grupo, se lucía en los teclados y el saxofón en “Te estoy mirando”.

Hernández aprovechó para contar que fue en la secundaria cuando se enamoró de la composición Créditos: Patricia Villanueva

“Sigue siendo un sueño estar enfrente de ti raza. La gira ha sido increíble y hermosa. Cerrar aquí en el DF, en nuestra casa es lo mejor. Que dios te bendiga mucho raza, muchas gracias por estar aquí”, dijo Hernández al saludar al público.

Presumen tatuajes de sus fans

En la primera media hora del show, ya habían sonado hits como “Debajo de tu piel” y “Dioses ocultos”, temas que fueron acompañados con imágenes de tatuajes que los fans se han hecho del grupo y con escenas del espacio, en la segunda.

Después inició un bloque que ellos mismos llamaron de denuncia, con el cual aprovecharon para presentar el sencillo “Inés”. Incluso, Saúl se tomó unos minutos para dar una introducción del tema, donde hablaba de lo confundida que estaba la protagonista de la historia por lograr su libertad. A esta siguió “Metamorfeame” y “Hasta morir”, las cuales fueron coreadas a una sola voz.

Hernández aprovechó para contar que fue en la secundaria cuando se enamoró de la composición, con letras tan profundas como “María de mis alquimias”, de Guillermo Briseño, a quien invitó al escenario para tocarla juntos.

“Cuando iba en la secundaria, un amigo me enseñó un disco, que tenía una canción que me rompió la vida. Ahí comprendí que la composición iba más allá de hacer frases, que era sublime, mágica y podía transportarnos a lo más profundo del ser humano”, dijo y presentó a Briseño.

Después, como ya es tradición en sus conciertos, tocaron “Canción sin miedo” de Vivir Quintana, pero ahora en la propia voz de la compositora. “Desde hace tiempo hemos hablado de los feminicidios… y los porcentajes no bajan. Necesitamos más hombres y menos machos. Necesitamos más justicia y menos campaña para los votos, y necesitamos que las mujeres en este país sean libres y estén seguras”, gritó Saúl Hernández, antes de ceder el micrófono a Quintana, quien dedicó la canción a las asesinadas y todas las mujeres que luchan.

Nuevas y viejas versiones

Tras una emotiva presentación de “Elefante”, la fiesta siguió con hits como “Para que no digas”, “Nubes” y “Cuéntame tu vida”, entre otras, tema tras tema, lo que encendió la energía de las 18 mil personas que había en el recinto. Para “De noche todos los gatos son pardos”, cuatro músicos los acompañaron con saxofón y trompetas.

La banda presentó versiones distintas y más largas a las originales, pero todas conquistaron al público. Tan solo “Afuera” duró más de ocho minutos y con ésta se despidieron… Pero la gente aún tenía energía y ganas de escuchar más rolas. Y durante casi cinco minutos pidieron “otra”, con gritos, golpeando el piso con los pies, y la luz de sus celulares. No pararon hasta que Herrera salió a tocar el saxofón, entre las melodías que entonó, estuvo el Himno Nacional. Al concluir, Saúl y compañía regresaron para ahora sí, cerrar la velada con “Aquí no es así”, “Ayer me dijo un ave” y “La negra Tomasa”, entre otras.

