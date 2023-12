Martí Batres reporta saldo blanco tras sismo de 5.7 con epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reportó saldo blanco en la Ciudad de México, luego del sismo registrado a las 14:03 horas de este jueves 7 de diciembre, de magnitud 5.7 localizado a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, en Puebla.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), esta se activó debido a que la energía detectada por el movimiento telúrico durante los primeros segundos superó los niveles de alertamiento. En la Ciudad de México, el tiempo de alertamiento fue de 28 segundos.

Luego de que se activara la Alerta Sísmica desde el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. (CIRES, A. C.), el mandatario capitalino informó a través de su cuenta de Twitter, que se activaron los protocolos de emergencia de forma rápida y temprana y no se registraron afectaciones en la Ciudad de México.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), reportó que la Alerta se reprodujo en el 98.5 por ciento de los altavoces.

No se registraron afectaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que no se registraron afectaciones, luego de establecer y mantener comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de las 16 Alcaldías; asimismo los servicios urbanos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad funcionan con normalidad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó el protocolo con el sobrevuelo de cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores para la supervisión de las acciones de emergencia en la capital del país e indicó que no se reportaron novedades.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) indicó que se realizó la revisión de todos los sistemas de la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, por lo que las unidades de transporte detuvieron el servicio como parte del protocolo, sin que se presentaran afectaciones. Posteriormente, se reanudó la operación de manera habitual.

Revisiones en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó marcha de seguridad y luego de realizar las revisiones correspondientes en las estaciones de toda la red, se reanudó el servicio.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), también activó protocolos de revisión de obras e infraestructura, hasta el momento no se reportan daños.

Por su parte, la Secretaría de Salud local (SEDESA) informó que se activaron los protocolos correspondientes en hospitales y Centros de Salud sin registrarse afectaciones, así como en almacenes de red de frío.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) implementó los protocolos de evaluación e inspección de las instalaciones y red hidráulica de agua potable y de drenaje.

La SGIRPC recomienda, como parte del Plan Familiar para la Prevención de Riesgos; mantenerse informado a través de fuentes oficiales y no difundir rumores; recuerda que pueden generarse réplicas, por lo que es importante atender las indicaciones de las autoridades.

dhfm