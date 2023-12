Diego Sinhue Rodríguez se compromete a "dar" con los asesinos de los seis jóvenes

Hay que esperar que las investigaciones concluyan”, dijo el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante el asesinato de 6 jóvenes celayenses el pasado domingo, en Celaya, Guanajuato.

Tras las reacciones del presidente de la República, Andrés Manuel López, quien afirmó que los estudiantes de medicina fueron asesinados por comprar droga. Entrevistado en la capital, el Ejecutivo estatal pidió esperar a que concluya la investigación que realiza la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

“Hay que esperar que las investigaciones concluyan, la Fiscalía del Estado, yo he estado en contacto con el Fiscal, ha estado agotando todas las líneas de investigación y lo que yo les puedo decir, es que esperemos resultados de la investigación, de los peritajes, incluidos y que en su momento, la Fiscalía informará, no quisiera adelantar nada hasta que no sea la propia Fiscalía que es la responsable de las investigaciones, pueda concluir las propias”.

Un atroz crimen

Rodríguez Vallejo envió condolencias a las familias de las víctimas por este hecho que calificó de “atroz".

"Yo lo que te puedo decir es que esperemos, esperemos a la Fiscalía, por respeto (…) Quiero dar el más sentido pésame a sus padres, de verdad es un hecho muy doloroso, un hecho atroz que, desde el primer minuto que me enteré de estos hechos, ordené un operativo conjunto, contundente para dar con los responsables y estoy seguro y garantizo que daremos con ellos”.

Explicó que los padres de los jóvenes han apoyado con información para poder determinar cómo sucedieron los hechos que derivaron en el multihomicidio.

“Yo lo que les pido es que concluyan las investigaciones para evitar las especulaciones y podamos darles la información certera de cómo sucedieron los hechos, cada vez esta surgiendo más información de dónde estuvieron el día anterior, dónde estuvieron por la mañana, se ha rastreado seguimiento a los teléfonos, la verdad que ha sido.

Protestas en las calles

También se refirió a los estudiantes que salieron este martes a las calles a protestar y a exigir justicia.

“Un pésame a toda la comunidad estudiantil del estado de Guanajuato, porque hay que decirlo, estos jóvenes eran estudiantes, estaban con sueños, con metas en la vida que están truncados por grupos delincuenciales que no tienen cabida en Guanajuato, antes que nada el pésame a las familias y a la comunidad estudiantil”.

