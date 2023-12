Roberto Aymes, medio siglo dedicado al jazz

Al inicio de su carrera, como músico aficionado, contó Roberto Aymes, su primer contacto fue con el rock y el pop de los años 60, a través de bandas y solistas como The Kinks, The Yardbirds, The Beatles, Jeff Beck, Eric Clapton, entre otros, los interpretaba con la guitarra, batería y bajo eléctrico, así surgió también su gusto por el Rhythm & Blues y por el jazz.

En la antesala de cumplir 50 años de trayectoria, en abril de 2024, el jazzista reflexiona sobre la situación que atraviesa este género musical en el país. “He tenido la oportunidad de formar grandes agrupaciones de jazz, he desfilado con los mejores solistas del mundo y he representado a México a nivel internacional, pero cuando me preguntan qué me falta por hacer, veo muchos vacíos, no he logrado que las autoridades culturales se interesen más por promover y difundir el jazz mexicano o por abrir puertas y ofrecer oportunidades dignas para los futuros músicos del país”, expresó.

En este momento de su carrera, el también compositor, arreglista, investigador y divulgador reconoció que su trabajo más importante recae en construir un panorama alentador para quienes le precederán en esta escena musical. “No quiero que lo logrado sea todo mi legado, quiero que los músicos de jazz tengan un espacio y oportunidades más dignas”, reiteró.

Además, contó que hasta el momento ha recibido “respuesta de las autoridades culturales para realizar conciertos que celebren al jazz y su legado”.

“Es triste la situación que vivimos los músicos hoy en día, recuerdo cuando inicié me tocó el boom del jazz, tenía mucha difusión, había gente experimentada, preparada y preocupada por la educación musical y cultural”, dijo.

En 2008, Roberto Aymes escribió el libro Viaje al Fondo del Jazz, y en 2009, Panorama del Jazz en México del siglo XX, dos libros en los que recopila anécdotas personales dentro de la industria y dibuja al lector un paisaje del jazz de 1930 a 1970; además de ser, por más de 40 años, el titular de Programa del Jazz, en el cual se encarga de difundir el trabajo de solistas, músicos y agrupaciones nacionales e internacionales.

Actualmente, Roberto Aymes es considerado uno de los promotores y jazzistas mexicanos más importantes del mundo.

Cuenta con una producción de más de 20 discos.

Ha participado en más de dos mil conciertos.

50 años de trayectoria en el Jazz tiene.

2 libros escribió.

26 reconocimientos ha recibido a lo largo de su carrera.

PAL