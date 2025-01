Anticipa Monreal posible reforma para evitar la invasión de Estados Unidos

El coordinador de la bancada de Morena y de la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que luego de que Donald Trump declaró a los grupos narcotraficantes como terroristas, podrían reformar la Constitución para evitar la invasión de Estados Unidos en México.

Durante una conferencia en Mérida, tras celebrarse un encuentro con diputados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo sobre su próxima Agenda Legislativa, también advirtió que si se cumple estrictamente esa orden ejecutiva del presidente norteamericano, habrá repercusiones financieras en el país.

“Está basando esa declaratoria en una ley que proviene desde 1970 en los Estados Unidos, en el que argumentan y dan el derecho de invadir cualquier país que pone en riesgo a su democracia; la alegan para una aplicación extraterritorial en otros países del mundo, pero no lo admitiremos. Lo consideramos simplemente como una invasión grave a la soberanía, por eso mantenemos firme nuestra posición”, señaló.

Ricardo Monreal sostuvo que si es necesario reformar la ley y la Constitución mexicana para garantizar la no invasión, la no injerencia y la no interferencia de la soberanía mexicana, lo van a hacer en la Cámara de Diputados. Indicó que Morena está a favor de que haya un combate frontal, sin tregua y sin cuartel a las organizaciones criminales, pero nunca van a aceptar que se le categoriza como terroristas, ya que eso afectaría financieramente a México y las empresas extranjeras podrían retirar sus inversiones por las implicaciones que eso traería.

Gobierno mexicano busca diálogo con el presidente de los Estados Unidos

Eso sí, dijo que pese a la declaratoria de Trump, no cree que se desate la violencia en nuestro país y que espera que no haya invasiones militares. En ese sentido, puntualizó que la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta al diálogo y a los acuerdos para evitarlo.

Monreal recordó que desde la época del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente encubierto de la Agencia para el Control de las Drogas (DEA), Estados Unidos pretende invadir México con policías y perseguir a probables delincuentes, pero que espera que con el rediseño de las políticas de seguridad pública que implementa la presidenta no habrá este tipo de pretextos.

“Porque está actuando con firmeza y sin tregua contra el crimen organizado, así lo ha demostrado en sus primeros 120 días de gobierno”, puntualizó.

