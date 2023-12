Ravens de Baltimore 'Amargan' Navidad

Los Ravens de Baltimore (12-3) frenaron el favoritismo, y los seis duelos invictos que sumaban los 49ers de San Francisco (11-4), con la victoria 33-19, en Levi's Stadium, en su lucha por la cima de la Conferencia Americana, para cerrar la Semana 16 de la NFL.

Brock Purdy afrontó una amarga Navidad, al sufrir cuatro intercepciones: dos de Kyle Hamilton, y con las de Marlon Humphrey y Patrick Queen traduciéndose en TD. El nerviosismo se apoderó del QB anfitrión, y puede salir de la terna por ser MVP del año.

La quinta victoria al hilo de Baltimore, llegó de la mano de la defensiva, y del mariscal Lamar Jackson, con dos pases para TD, y 252 yardas, para liderar, por esta semana, al mejor equipo en la NFL.

Los 49ers no mantuvieron el poder de su ofensiva, pese a que Christian McCaffrey llegó a 21 TD en el año, y sueña con el MVP.

Fue la segunda ocasión, desde 1970, con juegos entre las primeras siembras en una misma campaña: Eagles vs. Chiefs (Semana 11). Después el 49ers-Ravens, que no se enfrentaban desde 2019 (17-20).

En los otros dos juegos, con un par de TD defensivos, incluyendo un pick 6 sobre el QB Patrick Mahomes, los Raiders vencieron 20-14 a los Chiefs, y aún sueñan con ir a playoffs.

Horas antes, Philadelphia (11-4) rompió su racha de tres derrotas al hilo, al imponerse 33-25 a Giants de NY (5-10).

Los Eagles, que no habían anotado más de 19 puntos en sus descalabros, necesitan ganarle a Arizona, y a Giants nuevamente, para terminar en la cima del Este de la NFC.

EN LA ZONA ROJA

Cinco intercepciones de Purdy, en Monday Night, esta campaña.

Y el QB sufrió un golpe en el cuello y hombro, y salió en el cuarto periodo.

RETO

Lamar Jackson suma 11 victorias, y una caída cuando su equipo no es favorito.

7 Triunfos de Ravens como visitante en el año.

CALIDAD

El corredor de Ravens, Gus Edwards, llegó a 12 TD en la temporada.

2a vez que Nickelodeon transmite un juego.

OBJETIVO

Miami aún puede pelearle la cima del AFC a los Ravens, no así los Chiefs.

EEZ