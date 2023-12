Movimiento Ciudadano: problemas en arcas municipales del PRIAN es por irresponsabilidad de sus alcaldes

El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano pone en evidencia que los problemas financieros que atraviesan municipios metropolitanos y rurales gobernados por alcaldes del PRI y PAN, es debido a la mala administración por parte de sus alcaldes.

El coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona Domínguez, señaló que las quejas de dichos ediles derivan de las malas prácticas con las que utilizaron sus recursos, ya que las participaciones que reciben son similares cada año y con base a eso debieron prever sus gastos.

Además, reprobó que varios de los municipios quejosos están involucrados en temas de corrupción y ante el ojo público organizan megaposadas ostentosas o siguen contratando a proveedores favoritos sin importar el costo que ello implica.

Gaona refirió que la actual administración estatal ha cumplido en tiempo y forma con el tema fiscal y por el contrario habría que revisar las cuentas de los municipios que expresan no tener para el pago de sueldos y aguinaldos.

“La gente ya está harta de que los recursos municipales se vayan en obras que no se acaban y que llevan copete, que digan que tapaban 100 baches cuando tapan solo 10”, dijo el Congresista.

Asimismo, hizo un llamado a la congruencia, y ejercer los recursos públicos con responsabilidad, dirigiéndose a lo que en verdad se necesita, y no a megaposadas ostentosas.

“El Ejecutivo no está negado a dejar de pagar, pero la ley debe cumplirse, y la ley dice, conforme a reglas de operación, que los proyectos municipales deben presentarse con ciertos lineamientos y de ahí se entrega el recurso, pero los municipios no quieren cumplir la ley y quieren que el dinero se les dé sin transparencia, así como está acostumbrada la vieja política. Los tiempos ya no dan para eso, la gente quiere que su dinero se use responsablemente”, agregó Gaona.

Es por eso que “la vieja política ya se va”, debido al mal manejo de los recursos públicos, y en su lugar llegarán nuevos gobiernos, que sí ejerzan el presupuesto con criterio de rendición de cuentas y brindando soluciones a la ciudadanía.

GDM