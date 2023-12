Anular a Hamas es la meta: Yair Lapid

Yair Lapid, líder de la oposición y exprimer ministro israelí, dijo que el ataque , del pasado 7 de octubre, fue uno de los días más oscuros de la historia de Israel, "por eso no tenemos más remedio que desmantelar al (Movimiento para la Resistencia Islámica) Hamas y asegurarnos de que nunca más tenga la capacidad de dañar".

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México expresó que en aquel ataque "fueron asesinados más judíos que cualquier otro día desde el Holocausto. Fue un monstruoso ataque terrorista. Quemaron vivas a personas, torturaron a padres delante de sus hijos, violaron a mujeres, asesinaron a más de mil civiles inocentes y tomaron cautivos a cientos de hombres, mujeres y niños".

El político resaltó que los milicianos de "Hamas filmaron todo, se sintieron orgullosos de sus acciones y felices de su brutalidad, y esto siempre será recordado como uno de los días más oscuros de nuestra historia. Pero lo que debemos tener presente, además de los horrores, es que Hamas ha prometido que tiene intención de hacerlo una y otra vez".

Lapid dijo que "nosotros no empezamos esta guerra, no queríamos esto, pero no tenemos más remedio que ganarla y eliminar a Hamas, esto, para poder rescatar a nuestros rehenes y asegurarnos de que nuestra gente pueda regresar a casa sabiendo que pueden dormir seguros por la noche.

"Nuestra guerra no es contra el pueblo de Gaza, ni contra los palestinos, es una guerra contra los terroristas que se esconden dentro y debajo de escuelas, hospitales y mezquitas. A la gente civilizada le resulta difícil entender que Hamas se esconde detrás de sus hijos, los utilizan como escudos humanos", destacó.

El político israelí se preguntó: "¿Qué clase de persona, qué clase de padre utiliza a sus hijos para protegerse? La muerte de civiles inocentes es una tragedia, e Israel hace todo lo posible para minimizar el impacto sobre los civiles, en las personas. Nadie quiere verlos sufrir, pero la pregunta debería dirigirse a Hamas; la responsabilidad de esta situación recae en ellos".

Además dejó claro que "y a cualquiera que quiera ver el fin del conflicto le diría: ¿aceptaría poner fin a este conflicto si más de 130 de sus ciudadanos, incluidos bebés y ancianos, todavía estuvieran retenidos por una organización terrorista? ¿los abandonaría a una organización terrorista? ¿le pediría a su pueblo que regrese a casa y viva junto a las personas que llevaron a cabo la masacre del 7 de octubre y han prometido llevar a cabo más masacres?, eso diría".

Respecto a los países que han apoyado a Hamas el entrevistado subrayó que "como resultado, los países que se alinean con el terrorismo terminarán siendo más pobres y más débiles. Miren a todos las naciones de nuestra región que permiten la influencia iraní: terminan desintegrados desde adentro.

"Mire a Siria y el Líbano. Israel está bajo ataque de Hamas en Gaza, Hezbolá en el Líbano, milicias respaldadas por Irán en Siria e Irak y los hutíes en Yemen. Nos defenderemos de todas estas amenazas", explicó.

La guerra contra el terrorismo continúa, es necesaria. El mundo necesita unirse para luchar contra el terrorismo, tal como lo hizo contra ISIS. Al final, si dejamos que el terrorismo levante la cabeza en cualquier parte del mundo, lo hará en todas partes. Esto no es sólo una amenaza para Israel, es una amenaza para el mundo entero, incluido México", advirtió.

De la negociación de Israel-Palestina para la liberación de los varios rehenes que aún faltan, el expremier, sin dar detalles, externó: "Estamos y haremos todo lo posible para traer a nuestros rehenes a casa, es nuestro deber elemental y de prioridad con nuestros ciudadanos. Pero espero que llegue el día en que vivamos en paz, pero primero tenemos que deshacernos del terrorismo de Hamas".

PAL