AMLO aplaude a Luis Miguel por su donativo de 10 millones de pesos a los damnificados por "Otis"

“Muy bueno, muy bueno por Luis Miguel y Banorte”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador del donativo que realizó el cantante y la institución bancaria para apoyar en la reconstrucción de Acapulco.

Manifestó que es una buena actitud ya que tienen algunos empresarios como Juan Antonio Hernández, de Grupo Mundo Imperial, organiza eventos para la reactivación de Acapulco con un evento de Tenis.

“Pidió ese apoyo de que no se fuese a ver mal y decir que es un deporte elitista y que ahora no está Acapulco para eso. No, no, no, no, no. Acapulco tiene que regresar a la normalidad y todos podemos ayudar, todos están ayudando”, expresó.

"El sol" se solidariza con los damnificados por huracán "Otis" en Acapulco.

Celebra AMLO apoyo de Luis Miguel

Durante la conferencia de prensa matutina; se le preguntó del donativo que dio Luis Miguel y Banorte para apoyar Acapulco.

El presidente destacó el apoyo de ambos para la reconstrucción del Puerto.

Reprochó que hubo campañas y promociones para que no se enviaran donativos a Acapulco porque el Ejército estaba deteniendo las mercancías.

“No hacerle mucho caso porque están muy irritados, obnubilados, deberían de serenarse, tranquilizarse, buscar otras estrategias y hacer una reflexión crítica, autocrítica, no caer en la autocomplacencia”, apuntó.

Luis Miguel ha hecho tras donaciones por desastres naturales

El cantante mexicano Luis Miguel fue una de las celebridades que decidió apoyar a las víctimas del terremoto en Haití en 2010.

El intérprete de La Bikina donó a la organización ‘Médicos sin Fronteras’, que actúa en Puerto Príncipe, 30 mil dólares y se unió a los

famosos que decidieron ayudar a reconstruir el país caribeño, entre ellos, Madonna, Gisele Bündchen, Brad Pitt, Angelina Jolie, Sandra Bullock, Lenny Kravitz, entre otros.

La conexión de Luis Miguel y Acapulco es gigantesca

La carrera de Luis Miguel ha estado vinculada con el puerto de Acapulco y hasta se puede decir que fue el lugar lo llevó hacia el estrellato internacional. En cantante adquirió una lujosa mansión en la década de los 90 en la llamada Playa Bonfil donde "El sol" vició grandes experiencias, así como convivencias familiares, cenas con amigos, bailes y fiestas.

Esta casa se vendió en 2010, en un precio que rondaba los 10 millones de dólares, pero un año antes el cantante la abandonó.