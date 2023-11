Pensión del Bienestar en Guerrero: dónde están los módulos para cobrar el apoyo en Acapulco

Esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez dio un balance de los trabajos que se han realizado en Acapulco, Guerrero tras el paso del huracán "Otis".

Informó que se han repartido 263 mil 405 despensas, 1 millón 502, mil 415 litros de agua, 417 mmil 965 raciones de comida, mil 088 paquetes de enseres domésticos, así como se han ofrecido 5 mil 739. informó que el saldo por el paso del huracán "Otis" hasta el momento hay 48 personas fallecidas y 31 personas no localizadas.

Cobra tu pensión del bienestar

Del 7 al 30 de noviembre se realiza el pago de las pensiones del bienestar y del Programa Madres Trabajadoras en los módulos bienestar de Acapulco. Ubica los módulos donde puedes hacer el cobro.

Sigue leyendo:

AMLO anuncia decreto para trenes

AMLO acepta la renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN, presentará una terna de mujeres para sustituirlo

Fuerza Aérea Mexicana, colonia Pide de la Cuesta. Sauces s/n, colonia Nuevo Jerusalén. Avenida Calzada Pide de la cuesta 909, colonia Vista Azul. Avenida Granjas s/n, colonia Zona Urbana. Mártires Escudero s/n, colonia Juan R Escudero. Rubén Mora s/n, colonia La Mira. Avenida Costera Miguel Alemán 61, colonia Las Playas. Rinconada de Catamarán 7, colonia U. H. Módulo Soc. Quetzal s/n, colonia Morelos. Niños Héroes s/n, colonia Progreso. Aston, Costera, Miguel Alemán, Francisco Ulloa s/n, colonia Hornos Insurgentes. Avenida Adolfo Ruiz Cortines 1806, colonia Altamira Norte. Miguel Hidalgo s/n, colonia 20 de Noviembre. Jacarandas 24, colonia Jacarandas. Adolfo Ruiz Cortines s/n, colonia La Laja. Carretera Acapulco México 3970, colonia Loma Bonita. Calle Belén s/n, colonia Siani. Avenida Las Parotas s/n colonia Parotas. Parque Norte s/n, Fraccionamiento Costa Azul. Miguel Alemán 41, colonia Puerto Marqués Fernando Rosas s/n, colonia Paso Limonero. La Venta 90, colonia Paso Limonero. Calle 18 s/n, colonia Emiliano Zapata. Avenida Juan R. Escudero s/n Colonia Ciudad Renacimiento. Ciudad Perdida s/n, colonia 5 de Mayo. Avenida Lázaro Cárdenas s/n, colonia Cayaco. Gran Vía El Coloso s/n, colonia El Coloso. Río Yaqui 12, colonia Rinconada del Mar. Francisco I Madero s/n, colonia Centro. Principal s/n, colonia Vicente Guerrero.

Leyenda

Acciones realizadas en Acapulco por la Secretaría del Bienestar

El gobierno de México está comprometido en brindar ayuda a los afectados por el huracán "Otis" y hasta el momento la Secretaría del Bienestar se ha encargado de cumplir todas las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la vida en las zonas afectadas regrese.

232 mil 345 viviendas han sido censadas en Acapulco y Coyuca de Benítez.

Se han inscrito 2 mil 330 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

2 mil 432 personas recibieron sus pagos adelantos de los programas del Bienestar.

Continúan los trabajos de limpieza y remoción de escombros en Acapulco.

Foto: Cuartoscuro

Continúa la remoción de escombros y limpieza en Acapulco

Laura Velázquez informó además que las acciones por el momento están abocadas en la limpieza de Acapulco y las zonas afectadas, así como en la remoción de escombros y la entrega de canastas básicas. Hasta el momento estas son las cifras de lo que se ha hecho en esta materia en Guerrero:

Se han limpiado 220 km de calles y avenidas.

Se han retirado más de 18 mil toneladas de basura.

Se han entregado 17 mil 804 canastas básicas en los domicilios de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Habrá Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

El presidente Andrés Manuel López convocó a participar en el Abierto Mexicano de Tenis 2024 que aunque es considerado un evento “elitista”, “nos importan mucho estos eventos porque necesitamos poner en pie Acapulco”.

“Ayer estuvimos reunidos con empresarios y están ayudando. Y también ya llegamos al acuerdo para que se tengan más de 3 mil habitaciones para marzo y abril que inicie el tianguis turístico, ya está el compromiso de Juan Antonio Hernández que tiene dos, tres hoteles para que empiecen a funcionar estos hoteles”, dijo.

El Gobierno de México realiza entrega de enseres domésticos a las familias afectadas por el huracán "Otis".

Foto: Cuartoscuro

El diciembre se entregarán 250 mil enseres en Acapulco

Para diciembre se entregarán los 250 mil paquetes de enseres domésticos —una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla— a los damnificados por el huracán Otis, comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

explicó que se tiene un problema con la entrega de los refrigeradores.

“Y ya estamos también por resolver lo del abasto de los enseres que esto no es un asunto también menor, es que estamos hablando de 250 mil refrigeradores”, señaló en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

-¿Cuánto se le está dando, presidente?, se le cuestionó.

-Es que nos están ofreciendo 30 mil para dos meses, pero nos dan seis meses hacia adelante y hasta un año para tener todo. Entonces, ya tomamos una decisión, acotó.

El presidente López Obrador dijo que en los próximos días informará del tema, ya que es “muy probable” que en diciembre tengamos todos los enseres, los 250 mil.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la seguridad en Acapulco.

Foto: Cuartoscuro

33 mil servidores públicos en tareas de auxilio recuperación de Acapulco por Otis

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa informó que 33 mil 011 servidores públicos de los tres niveles de gobierno trabajan en las tareas de auxilio y recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis.

México estamos trabajando dijo que se tiene un despliegue de 29 aeronaves, 16 embarcaciones, 244 vehículos para recolección de basura, 193 pipas, 17 plantas potabilizadoras y 10 máquinas tortilladoras.

AMLO califica de "muy buena" la donación de Luis Miguel a Acapulco

“Muy bueno, muy bueno por Luis Miguel y Banorte”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador del donativo que realizó el cantante y la institución bancaria para apoyar en la reconstrucción de Acapulco.

Manifestó que es una buena actitud ya que tienen algunos empresarios como Juan Antonio Hernández, de Grupo Mundo Imperial, organiza eventos para la reactivación de Acapulco con un evento de Tenis.

“Pidió ese apoyo de que no se fuese a ver mal y decir que es un deporte elitista y que ahora no está Acapulco para eso. No, no, no, no, no. Acapulco tiene que regresar a la normalidad y todos podemos ayudar, todos están ayudando”, expresó.

El PJF aún no transfiere los 15 MMDP de los fideicomisos prometidos para las víctimas de Acapulco.

AMLO reprocha a Norma Piña que dinero de fideicomisos aún no se donen a Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no veo claro" en la entrega de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial que comprometió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apoyar el rescate de Acapulco y Coyuca de Benítez por el paso del huracán Otis.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que el poder judicial se ha tardado en destinar los recursos al rescate de Guerrero.

"Otro atento recordatorio es que me mandó una carta, ustedes saben no, a lo mejor un día de estos lo damos a conocer, la presidenta de la Suprema Corte que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro", indicó.

Un ministro de la SCJN promovió un amparo para que dinero de los fideicomisos no se utilice para las víctimas por "Otis" en Acapulco.

Foto: Cuartoscuro

López Obrador calificó de "jugarreta" y "de mal gusto" que públicamente se diga que se van a entregar 15 mil millones de pesos para la recuperación de Acapulco, y que por otro lado jueces que integran el Poder Judicial promuevan amparos.

"No se puede esa jugarreta, es de mal gusto, decir por acá el doble discurso, la doble moral, es la hipocresía, vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá los jueces, que son libres, promueven amparos, pues yo creo que vamos a ver qué pasó", explicó.

A la misma hora el mandatario federal recordó que la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, es la responsable de realizar los trámites con el poder judicial para la entrega de los 15 mil millones de pesos.

"Sí van a volver a los 15 mil millón o no, ahora esperar a que resuelvan los amparos, a lo mejor los ministros defienden lo que está por escrito, que es el compromiso de entregar los 15 mil millones para Acapulco, tenemos recursos pero ayudaría, no está de más, y además ya hay el compromiso público. Entonces vamos a ver qué sucede", aseguró.