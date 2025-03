La reciente auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Movilidad del Estado de México ha desmentido las acusaciones de irregularidades y sobrecostos en las obras ejecutadas por la dependencia, confirmando la transparencia y correcta administración de los proyectos. Las denuncias previas, que intentaron vincular a diversos funcionarios, incluido el exfuncionario Sibaja, con actos de corrupción, han quedado completamente desvirtuadas.

El informe oficial destaca que, tras la solicitud de auditoría para verificar posibles irregularidades en 10 proyectos, no se encontraron pruebas que respalden las acusaciones. Las obras, con un monto total de 400 millones de pesos, continúan en ejecución y aún no han sido finalizadas, lo que confirma que las denuncias contra Sibaja fueron orquestadas sin fundamento alguno.

Ramón Sabas Jiménez, exdirector de Vialidad y firmante del informe, dejó en claro que no se han hallado sobrecostos ni irregularidades en la administración de los proyectos. En respuesta a las acusaciones públicas que señalaban presiones para autorizar sobreprecios, el informe reafirma que no existen evidencias de ninguna irregularidad financiera ni en los pagos ni en la ejecución de las obras.

Aunque la investigación sigue su curso para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), los resultados preliminares ratifican que no hay irregularidades formales en los procesos. Es importante destacar que algunos proyectos aún no han sido saldados debido a que la Secretaría de Finanzas no ha autorizado los pagos, lo que ha generado suspicacias infundadas.

El informe subraya que, si bien se están evaluando algunas obras para determinar responsabilidades administrativas, en ningún momento se ha vinculado a la gestión de la Secretaría de Movilidad, ni a la figura de Sibaja.

Además, el informe subraya que, si bien se están evaluando algunas obras para determinar responsabilidades administrativas, en ningún momento se ha vinculado a la gestión de la Secretaría de Movilidad, ni a la figura de Sibaja, con irregularidades graves. Las acusaciones contra él han sido completamente desmentidas y se han demostrado como parte de una campaña de difamación sin base.

Este resultado se enmarca en un contexto reciente, donde se dieron de baja a cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad por irregularidades en sus funciones, entre ellos Jorge Francisco Colin González, director de coordinación y supervisión de obras, y Saúl Edgardo López, jefe del Departamento de Supervisión y Construcción. No obstante, las acusaciones contra Sibaja no han sido respaldadas por ninguna evidencia y han sido aclaradas en el informe.

El Órgano Interno de Control ha reafirmado que, en caso de que surjan nuevas pruebas relevantes, se tomarán las acciones necesarias, siempre respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas que guían la administración pública estatal.