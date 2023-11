Muestran al ídolo de la Época de Oro, Pedro Infante

Uno de los mayores ídolos de los mexicanos, llamado también El Rey del pueblo, cantante y actor, con fama de mujeriego, eso es lo que se mostrará en la bioserie Se llamaba Pedro que se estrena este 1 de diciembre, en donde Mario Morán es el encargado de darle vida a Pedro Infante. "Estoy muy agradecido con el proyecto, aunque en un principio sabía que era un riesgo muy fuerte, hasta ahorita me estoy concientizando todo este viaje, desde el casting hasta ahorita, pero fue algo que disfruté, el prepararme, el estudiar al personaje, divertirme mucho siendo Pedro Infante en el set”, dijo Morán en entrevista.

Para la preparación del papel el actor de origen poblano consumió todo lo que pudo, “vi todas las películas que encontré, gracias a un amigo que es productor de La Rosa de Guadalupe, quien había hecho un especial sobre el cantante, me dijo que tenía muchas cintas de Pedro y me las regaló, tuve que comprar un dvd para poder verlas, también todo lo que encontré en internet, además de libros, como el que escribió Lupita Torrentera y el que escribió Irma Dorantes”.

El también cantante tenía un gran compromiso con el ídolo de México, “mi intención fue llevar el personaje con respeto y con un gran amor, me puse a descubrir música de él, de sus canciones, muchas que no conocía, ya que me propuse que tenía que consumirlo tanto que ya inconscientemente empecé a entender la parte física de Pedro”.

Morán aseguró que se ayudó de una astróloga para entender su carta natal y ver las coincidencias que tenía con Infante, “también ver en qué cosas estábamos alejados y entender más como dejaba salir sus emociones, encontrar ese puente emocional con él, para entender su esencia”.

Por su parte Ana Claudia Talancón, quien interpreta a la única esposa de Pedro Infante, María Luisa León, personaje con el que enfrentó un gran reto. “Estoy feliz de presentar este proyecto que me costó tanto trabajo, fue un reto profesional, porque es una mujer que va desde más joven que yo, hasta mucho más grande, me fascina que hay escenas en donde me reconozco en lo más mínimo, fue muy bueno poder deshacerme de mi vanidad y transformarme al cargar toda esta energía de frustración y de enojo que tenía María Luisa, porque fue una mujer totalmente desvalorada”.

DATOS

1 de diciembre se estrena en Vix.

8 capítulos tiene la serie.

Es producción de Rubén Galindo.

