Avanza en Comisión Presupuesto de Egresos de la Federación 2024: prevén cerca de mil 800 reservas

Con la mayoría de Morena y sus aliados, avanzó el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, con recortes para organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial de la Federación (PJF).



Fueron 32 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones que permiten que el próximo lunes el dictamen sea llevado ante el pleno para su discusión y aprobación. Se prevén cerca de mil 800 reservas que serían abordadas el martes y el miércoles hasta morir.



El paquete económico que contiene la propuesta de gasto del ejecutivo federal, contempla un gasto neto de más de 9 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.2% comparado con el 2023.



Las reducciones presupuestarias hechas al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial de la Federación, principalmente, ascienden a un total de 13 mil 262 millones de pesos que serán destinados al ramo 11 de educación pública, específicamente, al programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar “Benito Juárez.

Reducen presupuesto al INE y al PJF

Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que, a pesar de los ajustes, los entes que sufren el recorte, podrán realizar, sin problemas, sus funciones.



“Dentro de los ramos autónomos, aquellos que han experimentado o han registrado ajustes, mantienen sus recursos sin variación en términos reales, la gran mayoría, lo que les permite llevar a cabo sus actividades y funciones de acuerdos con sus atribuciones constitucionales y normativas”, aseguró.

Oposición se pronuncia contra recortes del PEF

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez calificó al dictamen como autoritario y vengativo contra el Poder Judicial y lamentó que ante el desastre que se vive en Acapulco, no se contemple un “sólo centavo” de ayuda, por lo que propuso crear un fondo de 100 mil millones de pesos para la reconstrucción, que saldrían de las mega obras del gobierno federal.



“Estamos proponiendo una tregua en la construcción de las mega obras del presidente, no para limitarlas o para que se detengan, sino un recorte del 30% que implicarían por lo menos, 85 mil millones de pesos”, propuso.



Otros 15 mil millones, se obtendrían de un recorte del gasto administrativo del gobierno federal y de los excedentes de ingresos del 2024.



Reginaldo Sandoval, vice coordinador del Partido del Trabajo, quien indicó que, en el tema de Acapulco a los ciudadanos no les va a faltar presupuesto público y que además de los 61 mil 132 millones de pesos, hay ahorros por 600 mil millones de pesos, les toman la palabra para ver de dónde más sacan recursos para la reconstrucción.

El plan de reconstrucción en el puerto de Acapulco contempla más de 60 mil millones de pesos

“Pero no sólo con eso, sino con la inquietud de varios diputados de aquí, les agarramos la palabra y veamos de donde se agarra porque, la cobija ya no está más grande más que lo que aprobamos en la Ley de Ingresos”, planteó.



José Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, indicó que si el Presupuesto de Egresos de la Federación refleja las prioridades de un gobierno, Acapulco no está, así como los productores del campo ni en la infraestructura.



Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, señaló que el PEF 2024, habla muy mal de las prioridades que tiene el gobierno federal, y denunció que los recortes y las asignaciones, tienen un objetivo electoral.



“Se quiere pavimentar el gasto y los recortes para una elección de estado, toda la prioridad está en el tema electoral, en cómo arrebatar con trampas la elección del 2024, y si no veamos, todo el recorte se va para becas Benito Juárez ¿Quién puede estar en contra de darle más becas a las y los jóvenes de nuestro país?”, señaló.



Margarita Zavala, del PAN, aseguró que el PEF 2024, privilegia al gobierno por la discrecionalidad absoluta que le da en el manejo de miles de millones de pesos, es injusto socialmente hablando y es vengativo.

Varios legisladores exigieron destinar mayor cantidad de recursos a la reconstrucción de Acapulco

Confesó que esperaba que cuando le entregaron el dictamen, hubiera una referencia para la tragedia que se vive en Acapulco, pero confirmó que no había nada especial, ningún cambio, para destinar recursos para la reconstrucción del puerto turístico.



“Tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México sino al gobierno; entonces lo hicieron, no hubo ninguna referencia ¿Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla? Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. Tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción”, expuso.

