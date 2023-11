Embarcaciones del Cañón del sumidero reanudan sus actividades en Chiapas

Este lunes embarcaciones reanudaron sus recorridos turísticos en el Cañón del Sumidero en Chiapas, luego de que este domingo el nivel del río Grijalva bajara drásticamente y se suspendiera la navegación.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)tomó la decisión de cerrar las compuertas de la presa Chicoasén parcialmente este domingo con el fin de evitar inundaciones luego de las lluvias registradas en pasados días.

Varias lanchas iniciaron actividades de turismo Foto: Lizeth Coello

Ceín Escobar Espinosa, presidente de la Cooperativa "Ángel Albino Corzo", dijo que no estaban preparados para ellos y menos en este fin de semana largo donde esperaban una buena afluencia.

"El día de ayer no se trabajo las lanchas estaban encalladas a nosotros nos preocupó demasiado porque era un puente vacacional por la derrama economía y hablo por lo que compete a turismo y a nosotros como transportadores al Cañón del Sumidero, Capitanía de Puerto nos dijo que estuviéramos pendientes pero no creíamos que fuera tan pronto pero le bajaron el nivel y eso ocasiona molestia a los turistas que ya planearon sus vacaciones y se quedaron con los deseos de conocer el Cañón", agregó.

Turistas reactivan la economía Foto: Lizeth Coello

Señalaron que este domingo fue de pérdidas para el sector turismo en el municipio de Chiapa de Corzo pues afectó a restaurantes hoteles, embarcaciones y demás.

"Hay días que sacamos una o dos embarcaciones pero teníamos esperanzas de este fin de semana que se iba a incrementar pero no se pudo. No hemos logrado nivelar los viajes antes del Covid-19, hemos logrado 80 por ciento y no el 100, nos esperanzamos los fines de semanas largos o en vacaciones", apuntó.

Resaltó que este lunes las embarcaciones ya operaron con normalidad aunque cuidando los bajos niveles aun por los motores que pueden quedar encallados.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que el próximas ocasiones que realicen estos procesos se les avise con anticipación y no tener pérdidas económicas.