China aportará 250 mil enseres para Acapulco

China aportará 250 mil unidades de enseres básicos para los damnificados de Acapulco, informó el Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ese fue uno de los acuerdos tras el primero encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de China, Xi Jinping, en el marco de los trabajos de la edición número 30 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El 9 de noviembre, López Obrador reconoció que tenían problemas para la compra de refrigeradores que entregarían a los afectados por el huracán Otis.

Al respecto la embajada de China en México destacó en un comunicado que Xi Jinping también expresó nuevamente sus condolencias por el reciente desastre del huracán en la costa del Pacífico de México y dijo que China brindará una fuerte asistencia a México en la adquisición de materiales en respuesta al desastre.

5 décadas de relaciones

En sus redes sociales, la Cancillería de México destacó este jueves que ambos países llevan 51 años de sólidas relaciones diplomáticas y cooperan en temas esenciales, como el combate al tráfico de precursores químicos de drogas sintéticas.

“Asimismo, fortalecen sus relaciones comerciales, siendo el país asiático nuestro segundo socio comercial. Además, el presidente López Obrador destacó la próxima aportación de China de 250 mil unidades de enseres básicos para Guerrero e invitó al presidente Xi Jinping a conocer los proyectos prioritarios del #PlanSonora y el Corredor Interoceánico”, indicó SRE.

Plan por huracán "Otis "

El 1 de noviembre, el presidente López Obrador presentó el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis.

En los 20 puntos del plan, se detalla que a todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos, que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla.

El 9 de noviembre, el presidente comprometió que para diciembre se entregarán los 250 mil paquetes de enseres domésticos ya que reconoció que se tenía problema con la compra de los refrigeradores.

“Ya estamos también por resolver lo del abasto de los enseres que esto no es un asunto también menor, es que estamos hablando de 250 mil refrigeradores”, señaló en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Nos están ofreciendo 30 mil para dos meses, pero nos dan seis meses hacia adelante y hasta un año para tener todo. Entonces, ya tomamos una decisión, acotó.

AMLO se encuentra con Dina Boluarte

En el arranque de los trabajos de la edición número 30 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el mismo lugar que la mandataria de Perú, Dina Boluarte, a quien ha llamado “espuria”.

Fue en la toma de fotografía oficial de los jefes de Estado y de gobiernos de las 21 economías que integran la APEC en que ambos mandatarios se encontraron, después de que ambos han lanzado acusaciones y señalamientos tras el encarcelamiento del ex mandatario Pedro Castillo.

Como anfitrión del encuentro, el mandatario estadounidense, Joe Biden, estuvo en el centro de la fotografía oficial. A su lado estaba Boluarte.

Unos 60 segundos duró la toma de la fotografía oficial. Al final, cuándo se retiraban los mandatarios, López Obrador saludo de abrazo a su homólogo de Chile, Gabriel Boric.

Después, en la inauguración de los trabajos que encabezó el presidente Biden, estuvieron en la mesa circular López Obrador y Boluarte, los separaban dos lugares.

El presidente López Obrador, aunque inicialmente dijo que no asistiría a la APEC, lo reconsideró a petición del presidente Biden. Sin embargo, dejó en claro que no se tomará la fotografía con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, Con quien mantiene diferencias por el encarcelamiento de Pedro Castillo.

“Ojalá no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se los digo así con todo mi cariño, yo con buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, o sea, no yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto", dijo



