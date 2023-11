Enza Jiacoponi, la dama del box

TASKENT. Enza Jiacoponi se enamoró del boxeo y, desde hace más de cinco décadas, escribe su historia en el mundo de los puños, como una de las primeras mujeres que se abrió paso como dirigente en un deporte de hombres.

La italiana, a sus 90 años, es la persona de mayor antigüedad dentro la Junta de Gobierno del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a la que se unió en 1964.

Cuando llegó, el ambiente era muy diferente, pero la pasión la llevó a adaptarse y seguir trabajando en pro de los peleadores y del pugilismo.

“Cuando tuve mi primer acercamiento al boxeo, no existía otra mujer. Y aunque causó revuelo, para algunos, para mí fue normal; yo venía de trabajar 16 años en la Unión Europea de Boxeo (EBU)”, dijo a El Heraldo de México, durante la edición 61 de la Convención del CMB, en donde fue reconocida por su trayectoria.

Empezó a escribir su leyenda, gracias a la intervención de su marido, Enio, cuando le preguntó si quería ser traductora del entonces Secretario General de la EBU, pues necesitaba ayuda. “Entré en un mundo que en un principio no me gustaba mucho, pero me interesaba. De a poquito aprendí a amarlo”, añadió.

Aunque no conocía mucho del deporte, el estar redactando cartas, asistiendo a reuniones, contestando el teléfono y viviendo de cerca el boxeo, durante 16 años, le ayudó a entender desde la raíz cómo es que funciona el deporte.

MÁS SOBRE ELLA

Enza, en un principio, no disfrutaba estar en zona técnica en las peleas.

Al tener nietos, a ella le agrada ser una abuela poco común.

Gracias a su trabajo, goza de respeto de todos sus compañeros.

Sólo hay cuatro mujeres en la Junta de Gobierno en la actualidad.

