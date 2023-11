AMLO confirma su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Este miércoles por la noche, llegará el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad para participar en lo que será su primera cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en donde se reunirá con los mandatarios de Canadá, Justin Trudeau; China, Xi Jinping; y de Estados Unidos, Joe Biden.

Al foro de la APEC asisten los líderes de las principales economías mundiales, y en donde participan 23 países, 21 economías de la región, y Colombia e India como invitados en donde abordarán temas como comercio, zonas fronterizas, drogas sintéticas y migración, entre otros.

A menos de un año de que concluya su administración, López Obrador sostendrá encuentro con jefes de Estado, aunque en otras ocasiones México estaba representado en foros internacionales por el entonces canciller Marcelo Ebrard y ahora por Alicia Bárcena Ibarra.

Este jueves, previo a la inauguración del foro que encabezará el presidente Joe Biden, el jefe del Estado mexicano sostendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

Para el viernes, el presidente de México sostendrá una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden y, posteriormente, asiste a la sesión de clausura, acompañado de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez.

De los temas que abordará López Obrador con Biden está la relación económica, seguridad fronteriza, migración, reducción de la pobreza, combate al tráfico de drogas, en especial de los precursores provenientes de Asia para elaborar fentanilo.

En esta edición de la cumbre de la APEC, El tema es lograr que las economías sean más resiliente ante retos que se están presentando como el cambio climático y la pandemia de Covid que impactaron la economía mundial.

El presidente López Obrador aunque inicialmente dijo que no asistiría a la APEC, lo reconsideró a petición del presidente Biden. Sin embargo, dejó en claro que no se tomará la fotografía con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, Con quien mantiene diferencias por el encarcelamiento de Pedro Castillo.

“Ojalá no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se los digo así con todo mi cariño, yo con buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, o sea, no yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto", dijo