AMLO: "La que me va a relevar va a ganar por más de 31 millones de votos"

Al asegurar que el conservadurismo va para afuera, el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó que “la que me va a relevar va a ganar con más de 31 millones de votos”.

“Es bueno lo que viene”, expresó en la Unidad Deportiva “Eufrasio Santana” al encabezar un acto de evaluación de los programas del bienestar.

Sigue leyendo: Los trenes de pasajeros de AMLO

Rosa Icela Rodríguez coordina gabinete de seguridad itinerante que acompañará a AMLO en sus giras

Recursos para los programas del Bienestar

Destacó que pese a la oposición en la aprobación del presupuesto para el próximo año, se tienen recursos para los programas de bienestar y aumentar montos de las pensiones y becas.

“Lo quieran o no lo quiera, lo quieran o no lo quieran el conservadurismo va para afuera”, advirtió.

Destacó un cartel a 10 meses de terminar su gestión Foto: Noemi Gutiérrez

El presidente pidió que mostrarán una cartulina con la leyenda “AMLO vente a vivir a Tecate, esta mejor que "La Chingada" para enfatizar que le quedan 10 meses de gestión y se retirará de la política porque cierra su ciclo.

“Afortunadamente es bueno lo que viene, hay un buen relevo, no se preocupen, yo estoy contento porque no van a haber retrocesos, es decir, para atrás ni siquiera para tomar impulso. Nada, van a ver, va a ser mejor, quien va a ganar incluso va a tener más votos que los que yo obtuve, yo obtuve el apoyo de 31 millones de ciudadanos, en la próxima elección se los aseguro, hacemos una apuesta de que va a ganar, la que me va a relevar va a ganar con más de 31 millones de votos”, enfatizó.

AMLO respalda a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

El presidente manifestó que su visita al estado es para respaldar a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, —quien ha recibido críticas del ex gobernador Jaime Bonilla— porque hay muchos ventajosos.

Confirmó que asistirá a su informe de labores este domingo.

AMLO se acercó a la gente previo a su conferencia en Baja California Foto: Noemi Gutiérrez

“La vamos a seguir apoyando, a Marina del Pilar, nuestra gobernadora, casi no lo hago con otros gobernadores, con otras gobernadoras, no quiero que se despierten celos, sentimientos, pero, porque la verdad tengo muy buena relación con todos los gobernadores, con todas las gobernadoras, pero Marina necesitaba sentir el apoyo del gobierno federal, que no está sola porque hay unos que son muy ventajosos, hay algunos que son muy ventajosos y otros que son medio corajudos. Y pues se tiene que saber que tenemos que apoyar todos a Marina, seguirla apoyando para que haga un buen gobierno, como lo está haciendo”, expresó.

Al final del acto, alguno simpatizantes le cantaron las mañanitas ya que el lunes es su cumpleaños número 70; además de que se tomó selfies y firmó Amlitos.

"Donald Trump un hombre visionario"

Donald Trump es un hombre visionario a pesar de su carácter, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante un acto para supervisar la implementación de los programas del bienestar; se refirió a una entrevista que dio el expresidente estadounidense este jueves.

Explicó que durante la gestión de Trump fue difícil la negociación del T-MEC con lo que ahora México es el primer socio comercial de Estados Unidos.

No se refirió a las declaraciones de Donald Trump en la que señaló que “si ocurre la Tercera Guerra Mundial probablemente México ya no existirá".

Este viernes, López Obrador dijo con el T-MEC se tiene condiciones para una impulsar la economía nacional y en especial en la frontera con Estados Unidos.

“Ha ayudado mucho el que se logró un acuerdo en aquel entonces cuando estábamos empezando con el presidente Trump, que a pesar de su carácter, es un hombre visionario, y ayer recién en una entrevista que le hicieron, que nos pusimos de acuerdo”, expresó.

“Y sí es cierto, no fue fácil, pero nos pusimos de acuerdo, se logró revisar el Tratado Comercial y eso ha llevado a que ya México es el principal socio económico y comercial de Estados Unidos en el mundo, y eso ha llevado a que llegue más inversión extranjera, ya nada más en nueve meses de este año, 31 mil millones de dólares de inversión extranjera”, señaló.

DRV