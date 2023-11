AMLO pide a Marcelo Ebrard pensar en la unidad antes de definir su futuro en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el excanciller Marcelo Ebrard Casaubon piense en “la unidad” del movimiento, luego de que está por definir su permanencia en Morena tras impugnar el proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum.

Afirmó que quien no piensa en el pueblo es oportunista, convenenciero y ambicioso vulgar. Recordó que cuando contendieron por la candidatura presidencial, el exjefe de Gobierno reconoció que no le favorecieron los resultados, actitud que le agradeció. A pregunta expresa sobre el amago del escritor de El Camino de México, el presidente declaró que no tenía una opinión porque es una persona libre.

Sigue leyendo:

Marcelo Ebrard desmiente haber estado hospitalizado, ¿qué dijo el excanciller?

Llegó el limite: Marcelo Ebrard definirá este jueves si continuará dentro de Morena

El presidente pidió trabajar para el pueblo de México. FOTO: Presidencia.

Marcelo Ebrard es libre, en el pasado no escuchó "el canto de las sirenas"

“Nada, que somos libres, somos libres y no hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta, no sólo trabajamos juntos, nos tocó participar para hacer candidatos a la Presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio”, dijo.

López Obrador recordó que Marcelo Ebrard no oyó a los conservadores, corruptos que lo estaban presionado en el pasado, por lo que demostró a la par que no es alguien a quien se pueda manipular con "los cantos de la sirena".

El político es uno de los personajes ligados a AMLO desde hace años. FOTO: Presidencia.

Pide a Ebrad pensar en el pueblo

“Con Marcelo tengo antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

“Quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político, la política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es también un imperativo ético, no es el quítate tú porque quiero yo, se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos”.

Recorrió toda la República Mexicana al igual que sus compañeros. FOTO: Archivo.

Hoy sería la fecha final

De acuerdo con el diputado Emmanuel Reyes, este jueves es el plazo que se habría puesto Marcelo Ebrard para definir su permanencia en Morena, luego de que no ha tenido respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia sobre la impugnación al proceso interno.

No obstante, en medios políticos se ha comenzado a especular que el político habría aplazado esta fecha, después de que no se entregara la resolución por parte del partido guinda.