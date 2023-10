Yeah Yeah Yeahs Electrifican Ciudad de México

La banda neoyorquina Yeah Yeah Yeahs regresó a la Ciudad de México con dos actuaciones en el Pepsi Center WTC, marcando su reaparición en el escenario capitalino en menos de un año. Diferente de su participación en el Corona Capital 2022, esta vez la banda optó por un show exclusivo y potente que dejó al público extasiado.



"Nos sentimos como en casa, Ciudad de México", exclamó la vocalista Karen O al iniciar el espectáculo, estableciendo una conexión inmediata con los fanáticos. Los Yeah Yeah Yeahs entregaron una actuación llena de energía y pasión.

"Hola, Ciudad de México. Somos los Yeah Yeah Yeahs", exclamó la vocalista Karen O al comenzar el espectáculo con la cautivadora "Spitting Off the Edge of the World". Con un traje colorido, Karen O irradiaba energía sobre el escenario.



El repertorio incluyó clásicos como "Cheated Hearts", "Zero", "Soft Shock" y "Blacktop" que sumergieron a los asistentes en un ambiente de éxtasis y emotividad.



La esencia del garage rock revival que caracteriza a Yeah Yeah Yeahs resplandeció con "Man", un himno que encendió aún más el ambiente. El concierto de dos noches en el Pepsi Center WTC, fue un rotundo éxito, con ambas fechas agotadas en poco tiempo y la noche lluviosa del martes no disuadió a los fanáticos.



El momento cumbre llegó con "Burning", proyectando un fondo que simulaba el incendio de Los Ángeles en 2020. Karen O explicó que los versos de la canción son señales de humo para el alma en momentos difíciles, añadiendo un matiz emocional a la presentación.



El clímax con "Heads Will Roll", donde las tres "y" del nombre del grupo se proyectaron sobre el escenario. La energía de Karen O se manifestó con saltos y una lluvia de papelitos que inundaron la multitud durante "Date With The Night", marcando el cierre triunfal.

Tras un minuto de aplausos de los fans, los Yeah Yeah Yeahs se despidieron, dejando a la audiencia ansiosa por más.

Por Luis Arroyo

EEZ