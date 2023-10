Lourdes Paz levanta la mano para Iztacalco

“Soy sangre de veracruzana, pero de corazón chilango”, de esta forma se describe Lourdes Paz, actual diputada local de Morena en el Congreso capitalino y secretaria general de este instituto político en la Ciudad de México.

En entrevista con Blanca Becerril para la sección Perfiles de Heraldo Media Group, Paz Reyes dejó en claro que tiene la intención de buscar ser la próxima alcaldesa de Iztacalco, pues considera que, si bien ha habido muchos avances en la demarcación, “nunca es suficiente”.

“Sí, creo que es un buen momento para que yo pueda pedir a la ciudadanía de Iztacalco ese voto de confianza. En Morena, pues todo se hace mediante una encuesta. Entonces, en su momento, cuando venga el momento de nombrar el coordinador de las alcaldías, pues yo voy a levantar la mano y pues sí, sí me voy a anotar”, apuntó.

Destacó que en la demarcación se debe trazar un proyecto en materia turística, pues la realidad es que muchas personas se concentran en espacios de entretenimiento y deportivos como el Foro Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el estadio Harp Helú. “Toda esa gente que visita estos grandes espectáculos, pues no se queda a nada”, dijo.

Refirió que Iztacalco tiene diversos barrios y pueblos originarios “que, si se les da un impulso aún mayor”, se puede explotar su lado turístico y llamar la atención de los visitantes.

Asimismo, dijo que se deben reforzar las acciones en materia de apoyo a unidades habitaciones, mejorar los servicios urbanos y la recuperación de áreas verdes.

Sobre este último tema, apuntó que es necesario “desarrollar una estrategia para que seamos una alcaldía verde, somos la alcaldía con menos árboles por habitante y creo que eso se tiene que mejorar”.

“Creo que ha habido muchos avances, pero nunca es suficiente en una alcaldía. Así se hayan hecho todos los esfuerzos necesarios. Cada vez tenemos más necesidad de mejorar”, destacó.

Afirmó que tiene la experiencia, pues ha colaborado en el gobierno capitalino como procuradora de la Defensa del Trabajo en la capital, en donde vio por los que menos tienen.

Además, como legisladora impulsó la Ley Olimpia y también sacó una ley general de salud en medio de la pandemia.

Recordó que llegó a la CDMX atendiendo el llamado del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador “ante la injusticia que iba a sufrir por el desafuero”, y dijo que al ser su inspiración inició “como brigadista y voluntaria”, por lo que se asume como fundadora del movimiento.

“Nunca he militado en ningún otro partido, pues me considero obradorista; obviamente Morena es la expresión política que refleja el sentir de todo un pueblo y es en el único partido en el que yo podría estar”, refirió.

Expresó que representa a los iztacalquenses porque al llegar a la capital no conocía a nadie y una amiga de su mamá que vivía en la demarcación la recibió, y vivía en Zaragoza y Rojo Gómez, en 2005.

Expuso que se tuvo que ir, por menos de un año, de la demarcación por un tema de violencia política de género y por temor a su violentador, un momento que recuerda como algo complicado.

“Para empezar, que te crean, y otro, porque los violentadores no miden las consecuencias de los llamamientos al odio que hacen sobre tu persona”, indicó.

Ese tiempo alejada de su gente la llevó a darse cuenta de que “Iztacalco tiene una ubicación privilegiada, es un es una alcaldía que conserva la hegemonía de sus habitantes, es popular sin ser popular, todavía puedes decir que conoces a tus vecinos, para mí es una alcaldía segura”.

“Me fui, pero al final dije: ‘yo no tengo por qué vivir lejos de donde yo me siento segura, que es Iztacalco, me voy a regresar’, y pues vivo en Iztacalco”, apuntó.

Compartió que es fanática de los Diablos Rojos: “Me gusta mucho el beisbol, mi papá jugó allá en Veracruz y yo desde chiquita he ido a los partidos”.

Resaltó que tuvo una infancia linda, “como toda niña de pueblo, de jugar en el río, de jugar con los amiguitos en la calle, de tener una vida muy social”.

Paz Reyes mencionó que cuando llegó a la ciudad le gustó el respeto a los derechos y a las libertades.

Finalmente dijo que disfruta de salir a correr al aire libre y cocinar comida yucateca, así como bailar; incluso, destacó: “Soy veracruzana y bailo, ahora sí que de lo que me pongan bailo, menos rock and roll porque eso sí no lo sé”.

PAL