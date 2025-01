¡Lo quiero, lo tengo! ¿El hiperconsumismo nos hace comprar todo lo que vemos en internet?

Resulta normal que navegando por internet observemos fotos, videos y reseñas de productos o servicios sumamente atractivos, por lo que de manera casi inmediata decimos: ¡Lo quiero! Sin embargo, realizar esta práctica de forma constante y sin previo análisis se puede transformar en el llamado “hiperconsumismo” que en otras palabras se podría definir como un patrón de consumo excesivo que va más allá de la necesidad básica, impulsado por la publicidad, el marketing y la cultura del "tener" más que del "ser".

En la actualidad, existen factores que favorecen al hiperconsumismo como puede ser la constante exposición a la publicidad, el marketing, las redes sociales y una cultura del descarte cada vez más en auge.

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, atacan un objetivo en común que es provocar en el usuario “el deseo de compra” mediante estrategias y necesidades artificiales.

Muchas de estas estrategias son reforzadas a través de plataformas digitales y aplicaciones en las que es posible observar, influencers cuyo estilo de vida se basa en el consumo o incluso páginas en las que se cataloga la vida útil de los productos descartándolos de forma casi instantánea y reemplazándolos cuando una nueva tendencia surge.

Conoce más sobre el tema en el podcast "Dinero y Finanzas Personales":

¿Cómo afecta mis finanzas personales el hiperconsumo?

Un punto a considerar es que, el hiperconsumo no solo fomenta las compras excesivas, sino que también el gasto inconsciente pues no te deja espacio para pensar o reflexionar si en verdad eso que vas a adquirir es necesario o no, por ello deberás tomar en cuenta que tendrá un efecto posiblemente negativo en tus finanzas personales.

Adquisición de deudas: Muchas personas recurren a créditos y préstamos para financiar un estilo de vida difícil de sostener, ya sea por la necesidad de aceptación o por adquirir algo de moda muchos usuarios acumulan deudas difíciles de pagar.

Muchas personas recurren a créditos y préstamos para financiar un estilo de vida difícil de sostener, ya sea por la necesidad de aceptación o por adquirir algo de moda muchos usuarios acumulan deudas difíciles de pagar. Ahorro insuficiente: Gastar más de lo que se gana reduce la capacidad de ahorrar para emergencias, inversiones e incluso jubilación.

Gastar más de lo que se gana reduce la capacidad de ahorrar para emergencias, inversiones e incluso jubilación. Estrés Financiero: La presión de mantener un cierto nivel de consumo puede generar ansiedad y problemas de salud mental.

La presión de mantener un cierto nivel de consumo puede generar ansiedad y problemas de salud mental. Desigualdad: El hiperconsumismo a menudo afecta la calidad de vida de las personas más vulnerables, y con menor cantidad de recursos.

Compras excesivas se ven influenciadas por el marketing

Crédito: Freepik

¿Qué estrategias me pueden ayudar a no comprar en exceso?

El hiperconsumismo es un fenómeno complejo que no solo afecta las finanzas individuales, sino también la sociedad y el medio ambiente en general. Reducir el consumo innecesario puede ayudarte a una vida más equilibrada y a una mejor salud financiera.

Educación financiera: Aprende a gestionar tu dinero y la importancia del ahorro.

Analiza tu consumo: Reflexiona sobre tus necesidades reales antes de hacer una compra.

Establece un presupuesto: Controla gastos y prioriza tus necesidades sobre tus deseos.

Recuerda que realizar compras es ecosistema financiero, pues también se contribuye a los ingresos anuales de un país, sin embargo, ser conscientes de lo que adquirimos te llevará a un equilibrio financiero.

SIGUE LEYENDO:

Temu y Shein, ¿cuál es el monto mínimo de compra para no pagar impuestos?

Anuncian incremento a la UMA 2025, estos son TODOS los trámites que aumentaran de costo