Alertan por el consumo de popular producto de Alpura dirigido a niños, contiene un ingrediente que se usa en cosméticos

Luego de haber realizado un minucioso estudio de calidad al yogurt Alpura Toys, El Poder del Consumidor emitió una alerta de consumo en torno al referido producto y esto se debe a que contiene un ingrediente que también se utiliza en la industria de los cosméticos y no es "adecuado para niños", además, refirió que su precio se venta es excesivo para el público, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Fue a través del portal oficial del Poder del Consumidor donde se dieron a conocer los resultados del referido estudio de calidad al que fue sometido el yogurt Alpura Toys, el cual, se puede consultar a detalle haciendo click en este enlace, además, es importante precisar, que la consulta del producto se realizó el pasado 27 de noviembre de 2024, lo que quiere decir que se analizó la composición actual del producto.

¿Por qué se emitió una alerta de consumo en torno al yogurt Alpura Toys?

De acuerdo con los resultados del estudio de calidad que El Poder del Consumidor sometió al yogurt Alpura Toys, este producto no rebasa con las cantidades permitidas de azucares, calorías y grasas, sin embargo, la advertencia de consumo se originó debido a tres principales motivos, el primero de ello es que contiene alulosa, un ingrediente relativamente nuevo, del cual, todavía no se ha culminado su aprobación en países como Canadá y Nueva Zelanda.

“Contiene 19 ingredientes, una cantidad elevada para un yogur. La mayoría son aditivos, entre ellos, la alulosa, un edulcorante que se comporta de manera similar al azúcar, pero no se metaboliza, por lo que no tiene un impacto calórico ni glicémico. Sin embargo, este ingrediente es relativamente nuevo, por lo que no se ha terminado de evaluar para su aprobación en países como Canadá y Nueva Zelanda”, se puede leer en el estudio de calidad.

El precio del yogurt Alpura Toys ronda los 25 pesos en promedio. Foto: IG: alpuraoficial

Por otra parte, también se mencionó el uso del colorante Rojo 6, el cual, también es utilizado dentro de la industria de los cosméticos, no obstante, no se precisa si existe algún riesgo para sus principales consumidores y solo se precisa que “no son adecuados para niños”.

Asimismo, se señala que el precio de este producto es excesivo en relación de los beneficios nutrimentales que ofrece: “El precio es excesivo en relación con lo que ofrece. Cuesta lo mismo que 1 litro de leche e incluso más. Los padres a menudo ceden a comprarlo debido al juguete que incluye”, se asevera en el estudio de calidad de El Poder del Consumidor.

Tras este estudio de calidad, El Poder del Consumidor fue contundente al no recomendar el consumo del yogurt Alpura Toys principalmente por el uso de colorantes “no adecuados para niños” y hasta recomendó sustituir el consumo de este producto por un yogurt casero de fresas con mangos, incluso, difundieron una receta para que los consumidores puedan prepararla de forma sencilla en casa.

