Estos son los riesgos de permitir a China avanzar en el mercado de México

La creciente inversión de empresas chinas y la proliferación de productos de dicho país en plazas comerciales de México están minando el comercio y la industria mexicanas lo cual podría llevar al cierre de tiendas nacionales y a la pérdida de fuentes de empleos, consideró Cristina Ibarra Armenta.



La especialista en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, advirtió que, si nosotros como país seguimos permitiendo el crecimiento de China como inversionista en México, esto nos va a llevar a una situación en la cual estaremos compitiendo con un gigante que como estado financia a sus empresas.

“Creo que el tema del comercio importa en una economía como la Sinaloense importa porque en una economía como la sinaloense donde no hay actividades productivas de efectos multiplicadores altos el comercio absorbe mucha población, entonces por un lado se generarán empleos, pero por otro lado se generará el cierre de muchas tiendas”, pronosticó la académica e investigadora universitaria.

Cristina Ibarra pronostica un debilitamiento en la economía nacional

FOTO: Especial

Advirtió que no hay que perder de vista que China no es una economía de mercado y que si nosotros como país seguimos permitiendo el crecimiento de ellos como inversionistas en nuestro país esto nos puede llevar a una situación de debilitamiento de nuestra economía y de nuestra incipiente industria para la cual no hay una política de desarrollo que vaya más allá del llamado nearshoring.

“Nosotros estamos tratando de competir contra un gigante que no es gigante, digamos que no es una empresa legal normal, sino que son empresas financiadas por el estado y eso también es un peligro porque empiezas todavía a minar tu propia industria”, planteó Ibarra Armenta.

Cristina Ibarra explica las consecuencias de estrechar relaciones comerciales con China

FOTO: Especial

La investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS observó que el tema central de la presencia de China en nuestro país está también en que esto pudiera llevar a que Estados Unidos y Canadá nuestros socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio pudieran solicitar una revisión del mencionado acuerdo al no estar dispuestos nuestros vecinos a recibir en sus países productos chinos que se están elaborando en México.



“Ahorita hay un bloque reaccionario contra lo que es China tanto de Estados Unidos como de Canadá y la Unión Europea especialmente al tema de los autos eléctricos, vemos ahí un panorama con el tema China que creo que México trata de jugar de los 2 lados pero no es posible porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo y con todas las restricciones y todas aquellas situaciones que a veces sintamos que estamos en desventaja la realidad es que nosotros tenemos una balanza comercial positiva con Estados Unidos le vendemos mucho más de lo que ellos no venden a nosotros y es el caso contrario con China, China nos vende y nosotros casi no le vendemos nada”, puntualizó la especialista.

