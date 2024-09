IMSS y ISSSTE: ¿Cobrarán el aguinaldo los pensionados en el pago de octubre?

Durante los últimos días, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han cuestionado de manera recurrente si durante el pago de las pensiones correspondientes a octubre también recibirán un monto extra por concepto del aguinaldo 2024, por lo que en esta nota aclararemos esta duda y te brindaremos información adicional en torno al pago de esta prestación que te puede resultar de mucha utilidad.

De acuerdo con los calendarios de pagos de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el pago de octubre no se entregará ninguna prestación adicional, no obstante, es importante considerar que ambas instituciones ya tienen fechas para entregar el pago del aguinaldo, aunque esto no ocurrirá hasta el mes de noviembre.

¿Cuándo se deposita el pago del aguinaldo para los pensionados del IMSS y del ISSSTE?

De acuerdo con el calendario de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago del aguinaldo para sus pensionados se entrega en una sola exhibición y será depositada a partir del 1 de noviembre junto al pago correspondiente al penúltimo mes del 2024.

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el pago del aguinaldo se hace en dos exhibiciones, la primera de ellas en la primera quincena de noviembre de 2024 y el resto se deposita en los primeros días del mes de enero de 2025.

¿Cuánto dinero cobrarán los pensionados del IMSS y del ISSSTE de aguinaldo?

El Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS) se establece que el monto del aguinaldo debe equivaler a una mensualidad de la cuantía de la pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, por lo que el monto dependerá de la situación de cada trabajador y de la cantidad que se estableció al momento de realizar el trámite de su pensión, cabe mencionar que en el caso de ex trabajadores del instituto el monto corresponde a dos meses.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establece que sus jubilados podrán cobrar un total de 40 días de su pensión como aguinaldo, los cuales, se divide en dos exhibiciones, es decir, se cobran 20 días en cada depósito y de igual manera, en el caso de ex trabajadores del instituto podrán recibir hasta el pago equivalente a dos meses de pensión.

¿Qué pensionados del IMSS y del ISSSTE tienen derecho a cobrar aguinaldo?

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trabajadores retirados que sí reciben esta prestación son todos aquellos que se encuentran al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973. Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entrega aguinaldo a los trabajadores retirados que se pensionaron bajo el Régimen Décimo Transitorio, es decir, los que cotizaron hasta antes del 31 de marzo del 2007.

