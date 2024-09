¿Tienes una deuda con Coppel? Esto pasa si intentas huir para no pagarla

Mira lo que pasaría si intentas evitar una deuda con Coppel. Heraldo de México

Las tiendas Coppel remontan sus orígenes desde 1941, cuando de ser un local que vendía radios y relojes en Culiacán, Sinaloa, pasó a convertirse en una reconocida tienda que vende aparatos electrónicos, muebles, línea blanca, electrodomésticos, ropa, juguetes, entre muchas cosas más. Desde su creación, Coppel es conocido por integrar el sistema de crédito y pagos en abonos pequeños para sus clientes, que hoy se conoce como Crédito Coppel, así como proporcionar una tarjeta de crédito y hacer préstamos mediante su propia institución de banca múltiple llamada Bancoppel.

La primera tienda de Coppel se llamaba El Regalo / FOTO: ESPECIAL

Cualquier persona que tenga tarjeta de crédito, independientemente del banco, sabe que es fundamental tener cuidado al utilizarla, ya que un mal manejo de tus finanzas puede llegar a desencadenar deudas que pueden volverse un verdadero problema. En ese sentido, si tienes una deuda con Coppel y tienes pensado huir para no pagarla, aquí te decimos qué puede pasar, de acuerdo con el abogado Rafael Emilio quien lo explica en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Coppel podría demandarte si no le pagas, asegura abogado

De acuerdo con un video del usuario @lic.rafaelemilio en TikTok, en el cual responde a una pregunta que le hicieron sobre "qué pasaría si saco muchas cosas de Coppel y me voy del país", el abogado apuntó que la deuda que se generaría por las cosas que compraste no desaparecerá aunque te vayas del país.

"Te tengo una mala noticia, tu obligación de pago subsiste, no se va a extinguir tu deuda, tu deuda va a subsistir", reiteró el litigante.

Rafael Emilio señaló que Coppel te seguirá cobrando, y que incluso podría demandarte aunque no estés físicamente en el país, "el tema sí va a ser encontrarte para poder notificarte", aclaró.

Agregó que si tras la demanda de la empresa, se dicta una sentencia solo faltará encontrarte para que le pagues, y al respecto, subrayó "si en algún momento piensas regresar al país, ten mucho cuidado, porque existirá una sentencia en tu contra que no se ha ejecutado". Así que no te arriesgues, y cumple tus pagos con Coppel, y con cualquier otra empresa, para que no te generé deudas.