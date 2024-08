Este es el precio del dólar HOY domingo 4 de agosto de 2024 | TIPO DE CAMBIO

El precio del dólar se disparó el viernes, alcanzando los 19.1780 pesos por unidad llegando a niveles no vistos desde marzo. Con ello, el tipo de cambio registró una caída de 3.77%, la más fuerte desde las elecciones pasadas.

La depreciación en la paridad dólar vs peso (usd to mxn), significó un retroceso de 69.6 centavos. Una pérdida así no se veía tras el 2 de junio, cuando Ignacio Mier habló de acelerar la llamada Reforma Judicial

Gabriela Siller, directora de Banco Base, señaló que el valor del peso ha bajado 8.73% en las últimas 3 semanas. Dicha cifra equivale a 1 peso con 54 centavos siendo finales de julio comenzó la hecatombe de la moneda mexicana.

Cuánto vale el dólar a pesos mexicanos en bancos

El precio del dólar hoy en México en las principales casas de cambio se ubica de la siguiente manera:

Afirme: 17.80 a la compra - 19-60 a la venta

Banco Azteca: 17.85 - 19.55 a la venta

Banorte: 17.95 a la compra - 19.50 a la venta

BBVA Bancomer: 18.09 a la compra - 19.63 a la venta

Citibanamex: 18.56 a la compra - 19.60 a la venta

Inbursa: 18.50 a la compra - 19.50 a la venta

El dólar hoy

Precio del dólar en tiempo real

Con el valor del dólar tan cambiante, seguramente no sabes si es momento de cambiar tus dólares a pesos. En Internet hay varias herramientas para convertir dólares a pesos. Estos son gratuitos y si bien te dan un cambio de dólar exacto, cada banco tiene su propia cotización.

Por ejemplo, puedes usar el convertidor de Google, que es el más accesible para saber el tipo de cambio dolar hoy. Además, en el sitio Investing también puedes consultar la paridad entre ambas divisas. Puedes cotizar de dólares a pesos o de pesos a dólares, además de otras divisas.

Al día de hoy, el convertidor de dolares a pesos refiere que 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 19.18.

Agenda económica del 5 al 9 de agosto

Lunes 5 de agosto

Estados Unidos presenta su PMI del sector manufacturero correspondiente a julio 2024

México presenta su balanza fiscal de junio 2024

Miércoles 7 de agosto

Estados Unidos presentará los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía

Jueves 8 de agosto

México presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tanto anual como mensual, correspondiente a julio 2024

Estados Unidos dará a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo

El Banco de México (Banxico) dará su anuncio sobre la decisión de política monetaria

Dólar vs peso: ¿es mejor invertir, guardar o comprar?

Antes que nada, es importante recordarle que es necesario busque asesoramiento profesional para tomar la mejor decisión. Como sabemos, la cotización dólar ha variado mucho en el último año.

Alguna inversión pensada a corto o largo plazo podría diferir del precio real del tipo de cambio hoy.

Factores externos de tipo geopolítico también pueden afectar la paridad usd a mxn. Además, implican un elevado riesgo para la inversión si fuera el caso.

No dejes de seguir a el Heraldo de México para saber cómo se encuentra el precio del dólar en México.