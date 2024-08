Este es el precio del dólar HOY lunes 5 de agosto de 2024 | TIPO DE CAMBIO

El precio del dólar hoy lunes 5 de agosto se ha disparado a niveles no vistos desde febrero de 2023. El desplome en la Bolsa de Japón llevó al dólar hasta los 20 pesos en la apertura de hoy. No obstante, la paridad peso vs dólar se encuentra, por ahora, en 19.75.

Son varios los factores que han provocado lo que ya llaman en los mercados como "Lunes Negro". La pregunta obvia es ¿Por qué cayó la bolsa japonesa? Es el mayor desplome desde 1987 y te explicamos por qué se debe este fenómeno.

El índice Nikkei de la bolsa japonesa registra una caída de 12.40% y ha contagiado a las bolsas del mundo. Uno de los factores fue una gran cantidad de ventas de acciones tras el fortalecimiento del yen frente al dólar. Además, el miedo ante una posible recesión en Estados Unidos es otro factor que provoca la hecatombe bursátil en Japón.

Por ello que el valor del dólar hoy en México es 3.10% más caro que el viernes pasado. Es decir, al momento de redactar esta nota, el peso ha perdido 59 centavos comparado con la semana pasada.

Cuánto vale el dólar a pesos mexicanos (usd to mxn) en bancos

El precio del dólar hoy en México en las principales casas de cambio del país se ubica en las siguientes cotizaciones.

Afirme: 17.80 a la compra - 19-60 a la venta

Banco Azteca: 17.85 - 19.55 a la venta

Banorte: 17.95 a la compra - 19.50 a la venta

BBVA Bancomer: 18.09 a la compra - 19.63 a la venta

Citibanamex: 18.56 a la compra - 19.60 a la venta

Inbursa: 18.50 a la compra - 19.50 a la venta

Precio del dólar en tiempo real

El tipo de cambio dólar hoy, con esta tendencia, puede fluctuar a lo largo del día Los sitios donde puedes convertir dólares a pesos son Google al buscar precio del dólar hoy, e Investing.

Su convertidor de dólares a pesos es muy exacto pero puede variar la cotización de pesos a dólares en cada banco. Es decir, 1 dólar a pesos mexicanos va a costar diferente en lo que marca Google a BBVA, por ejemplo.

Google

¿Por qué cayó la bolsa japonesa?

Cómo lo mencionamos anteriormente, son varios factores pero aquí te dejamos los 3 más relevantes

Fortalecimiento del yen frente al dólar

El aumento de valor de la moneda japonesa tras el aumento en las tasas de interés del Banco de Japón. Esto provocó aumento en las acciones de Tokio afectando principalmente a inversionistas extranjeros. Posible recesión en Estados Unidos

Aumento en la tasa de desempleo, así como los débiles datos económicos en Estados Unidos La crisis en Medio Oriente

En los últimos días Estados Unidos aumentó su presencia en Medio Oriente ante el temor de un ataque directo a Israel.

Agenda económica del 5 al 9 de agosto

Lunes 5 de agosto

Estados Unidos presenta su PMI del sector manufacturero correspondiente a julio 2024

México presenta su balanza fiscal de junio 2024

Miércoles 7 de agosto

Estados Unidos presentará los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía

Jueves 8 de agosto

México presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tanto anual como mensual, correspondiente a julio 2024

Estados Unidos dará a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo

El Banco de México (Banxico) dará su anuncio sobre la decisión de política monetaria

Dólar vs peso: ¿es mejor invertir, guardar o comprar?

Antes que nada, es importante recordarle que es necesario busque asesoramiento profesional para tomar la mejor decisión. Como sabemos, la cotización dólar ha variado mucho en el último año.

Alguna inversión pensada a corto o largo plazo podría diferir del precio real del tipo de cambio hoy.

Factores externos de tipo geopolítico también pueden afectar la paridad usd a mxn. Además, implican un elevado riesgo para la inversión si fuera el caso.

No dejes de seguir a el Heraldo de México para saber cómo se encuentra el precio del dólar en México.