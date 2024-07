Folleto Soriana Mercado de Julio Regalado para HOY viernes 5 de julio ¡Aprovecha las rebajas!

Si pretendes hacer el súper este viernes 5 de julio entonces esta nota te podría resultar de mucha utilidad pues resulta que Soriana ya dio a conocer las ofertas y descuentos que tendrá en prácticamente todos sus departamentos gracias a Julio Regalado y por ello, en esta nota te diremos cuáles son las mejores rebajas y promociones que puedes aprovechar para ahorrar una buena cantidad de dinero en tus compras.

Antes de pasar de lleno a las ofertas que Soriana tiene para este viernes 5 de julio es importante señalar que la campaña de Julio Regalado esta disponible en sucursales de Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express, MEGA Soriana, así como en el portal digital de soriana.com para los clientes que prefieran hacer sus comprar en línea, además, se informó que dicha campaña únicamente tiene el fin de beneficiar a los más de 60 millones de clientes que la famosa cadena de supermercados tiene a lo largo y ancho del territorio nacional

Soriana tiene ofertas y descuentos en prácticamente todos sus departamentos. Foto: IG: soriana

Estas son las mejores ofertas que Julio Regalado tiene para HOY viernes 5 de julio

Toda la papelería al 3x2

Una de las ofertas más llamativas que Soriana tendrá este viernes 5 de julio es el 3x2 en todo el departamento de papelería, excepto cuadernos Back to School, Nine to Five, paquetes de 500 hojas blancas y Re-Locos, por lo que podrías dicha promoción para adelantar las compras del regreso a clases y ahorrarte una buena cantidad de dinero.

Esta oferta está disponible en tiendas y en línea, además, se informó que no aplica en compras de mayoreo y para hacerla válida el tercer producto debe ser de igual o menor precio a los dos previamente adquiridos.

Esta oferta está disponible en tienda y en línea. Foto: www.soriana.com

Compra un aceite comestible y llévate el segundo al 50 por ciento de descuento

Otra oferta de Soriana que ha causado furor para este viernes 5 de julio es que en la compra de un aceite podrás adquirir el segundo con un 50 por ciento de descuento y en dicha promoción participan las marcas Capullo, Oléico, Mazola, Sabrosano y Gran Tradición, excepto Re-Locos.

Soriana precisó que esta promoción no aplica en compras de mayoreo, además, se informó que esta oferta está disponible para compras en tiendas y en línea.

Capullo, Oléico, Mazola, Sabrosano y Gran Tradición son las marcas participantes en esta promoción. Foto: www.soriana.com

3x2 en productos de la marca Nivea y en toda la protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores

Soriana tendrá este viernes 5 de julio una promoción de 3x2 en todos los productos de la marca Nivea (excepto Re-Locos), así como en toda la protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores aplica dermo, (excepto Re-Locos).

Para hacer válida esta promoción el tercer producto debe ser de igual o menor precio a los dos adquiridos previamente, asimismo, se informó que no aplica en compras de mayoreo y que dicha promoción está disponible para compras en tienda y en línea.

Esta promoción no está disponible en compras de mayoreo. Foto: www.soriana.com

Es importante señalar que estas no son todas las ofertas que Soriana tendrá disponibles este viernes 5 de julio por lo que te sugerimos visitar el portal oficial de la reconocida cadena de supermercados para que puedas consultar a detalle todas y cada una de las promociones vigentes, así como los términos y condiciones de las ofertas y descuentos de Julio Regalado.