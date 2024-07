Tarjeta INAPAM: ¿Los abuelitos pueden tener descuento en útiles escolares?

Debido a que la temporada de regreso a clases está próxima a llegar, durante los últimos días una gran cantidad de adultos mayores que son beneficiarios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse si pueden obtener descuentos en las compras de útiles escolares, por ello, en esta nota te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Como bien se sabe, los beneficiarios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tienen acceso a distintos beneficios y descuentos con distintos prestadores de servicios y negocios en todo el país y aunque en el directorio de beneficios con credencial INAPAM no aparece un rubro específico para útiles escolares esto no significa que no puedan comprar ciertos artículos a menor precio.

Los tarjetahabientes del INAPAM tienen descuentos en distintos comercios y servicios. Foto: www.gob.mx/inapam

Para poder comprar artículos escolares con descuento, se recomienda a los tarjetahabientes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) realizar sus compras en supermercados, o en cadenas de papelerías reconocidas y formales pues en dichos establecimientos regularmente aplican estas tarifas preferenciales para adultos mayores, no obstante, es importante cerciorarse de que apliquen descuentos antes de realizar la compra.

Por otra parte, en el directorio de beneficios con credencial INAPAM para el 2024 se específica que los adultos mayores tienen descuentos en distintas librerías, por lo que este beneficio puede resultar de mucha ayuda durante el próximo regreso a clases, no obstante, al igual que en el rubro anterior, la sugerencia es preguntar sobre los descuentos directamente en los establecimientos.

¿Cómo solicitar la credencial INAPAM?

De acuerdo con la información vertida en el portal oficial del INAPAM, la expedición de la credencial se realiza de forma permanente y para realizar la solicitud de la misma se debe acudir de manera personal al módulo de atención más cercano a tu domicilio y para ubicarlo solo debes dirigirte a este link donde solo debes introducir la entidad y el municipio en el que radica el interesado.

Se recuerda que este trámite es completamente gratuito, por lo que ninguna persona que realice el trámite tiene la autorización para solicitar algún pago.

Para solicitar la Tarjeta INAPAM es necesario que los solicitantes tengan al menos 60 años de edad. Foto: www.gob.mx/inapam

Requisitos para solicitar la credencial del INAPAM

Si estás próximo a realizar la solicitud de la credencial del INAPAM, debes presentar en original y copia la siguiente documentación:

Documento que compruebe identidad (Credencial de elector, licencia de manejo vigente, pasaporte vigente, credencial del IMSS o ISSSTE, credencial del INAPAM (en caso de reposición por daño) o carnet de seguridad social que contenga la fecha de nacimiento)

Documento que compruebe edad (Acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, IMSS o ISSSTE, pasaporte, cédula profesional)

Comprobante de domicilio (Credencial de elector, cualquier estado de cuenta o recibo de luz, agua o teléfono que contenga la dirección actualizada del interesado, además, no debe ser mayor a 3 meses de antigüedad)

2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro

De acuerdo con el INAPAM, en caso de que los cuatro requisitos sean válidos, la credencial debe ser entregada al momento.