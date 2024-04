Altagracia Gómez Sierra: a los empresarios no les toca ser oposición; con la 4T las inversiones están protegidas

Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa, asesora y coordinadora económica de Claudia Sheinbaum, consideró que a los empresarios mexicanos no les corresponde ser oposición política, sino contribuir al desarrollo del país.

En el 1er. Foro República Próspera y Conectada, la joven empresaria mexicana reconoció que el sector empresarial cometió errores durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los empresarios lo hicimos en general mal, porque la forma de ser un interlocutor no es ser un opositor, a los empresarios no les toca ser oposición, más allá de las simpatías personales que se super valen, se vale apoyar, pero al empresario le toca, uno, resolver problemas, por eso nos pagan; y dos, generar valor”, afirmó.

En su participación, Altagracia Gómez Sierra señaló que la candidata presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, garantizará la protección de las inversiones, como lo ha hecho López Obrador.

“La certeza jurídica a la que hacían referencia, y todos ponen creo que malamente el aeropuerto (de Texcoco), si algo nos enseñó la cancelación del aeropuerto es que hagas lo que hagas te van a pagar tu inversión, tu inversión está protegida, así no estén de acuerdo, así crean que fuiste corrupto, así fueron y pagaron la inversión por adelantado y en dólares, y al otro día sacamos unos bonos que tuvieron una sobredemanda de 32 veces, así es la confianza en que se va a respetar las inversiones del mexicano (...) la protección de inversiones está muy bien”, indicó.

La asesora económica expuso que con Claudia Sheinbaum se impulsará un "Plan C” en el sector empresarial, principalmente con las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“El ‘Plan C’ en inversión ¿qué es? es capacitación, es crédito y capital, y es comercialización. A las (Pymes) tenemos que meter a cadenas de suministro de proveeduría o exportación”, explicó.

Ante empresarias y empresarios, Altagracia Gómez Sierra aclaró que el proyecto económico de Claudia Sheinbaum no es “empobrecer a los ricos”, ni sembrar división en la sociedad.

“El lema de campaña de la doctora es prosperidad compartida, entonces creo que por una parte es muy afortunado porque no deja lugar a dudas de cuál es el objetivo. El objetivo no es empobrecer a los ricos, el objetivo no es sembrar división, el objetivo vaya ni siquiera es un tema de desigualdad, reducir la desigualdad, creemos que eso se va a dar cuando consigamos ese tema de ‘prosperidad compartida’, el objetivo es que los indicadores macroeconómicos de crecimiento económico, de bajos índices de desempleo, de peso fuerte, etcétera, se puedan traducir en el mejor acceso a derechos económicos, sociales y culturales para todos”, afirmó.