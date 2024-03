Billete de 20 pesos: ¿sale de circulación o no?

Mucho se ha hablado de que el billete de 20 pesos de la familia G, que fue premiado en el 2021 como el billete más bonito en la categoría de emisión conmemorativa en América Latina, saldrá de circulación, pero ¿es verdad esta información? El billete de 20 pesos del que se habla es aquel que está hecho de polímero y en anverso representa la consumación del proceso histórico de la Independencia de México.

El motivo de la composición consiste en un fragmento de la obra artística referenciada con la cédula "Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821", de autor anónimo y que forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, localizado en la Ciudad de México. A su izquierda ondea la Bandera del Ejército de las Tres Garantías y, a la derecha, la Bandera de México.

En el reverso, el billete de 20 pesos tiene el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en el estado de Quintana Roo, patrimonio natural de la humanidad. Y por su belleza fue premiado en el 2021, año en el que comenzó a circular y en el que se decía que el billete de 20 pesos, pero que tiene a Benito Juárez dejaría de circular, lo que es parcialmente cierto.

Sin embargo hay que aclarar que el billete de 20 pesos que celebra la consumación del proceso histórico de la Independencia de México NO saldrá de circulación, pues el Banco de México no ha dado información al respecto, pero en su sección "billetes en proceso de retiro de la familia D1" se confirma que ALGUNOS billetes de 20 pesos perteneciente a esa familia sí serán "jubilados", pero NO TODOS.

Ese billete de 20 pesos es de polímero y fue puesto en circulación el 30 de septiembre de 2002.

También se encuentran en proceso de retiro los billetes de 20 pesos, de la familia D, que fueron puestos en circulación el 1 de enero de 1996 y son de papel de algodón.

Los de la familia C de 20 pesos, que fueron puestos en circulación el 3 de octubre de 1994, también saldrán.

Y un billete que también se encuentra en el mismo proceso son los de 20 nuevos pesos, que fueron lanzados el 1 de enero de 1993 y tiene la figura de Andrés Quintana Roo, con la zona de la zona arqueológica de Tulum.

¿Qué significa que un billete sea retirado de circulación?

Los billetes de 20 pesos de Benito Juárez que actualmente se encuentran en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio (valen la denominación que indican), pero se retiran de la circulación a través de las instituciones de crédito. Esto significa que se pueden seguir utilizando para realizar transacciones, pero cuando lleguen a los bancos, éstos deben separarlos para depositarlos en el Banco de México y no volver a entregarlos al público.