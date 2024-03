Los Millennials son la generación más endeudada en México

En México, los millennials es la generación que más se endeuda por experiencias, y son quienes predominan en las solicitudes de crédito online, con 70 por ciento del total, de acuerdo con autoridades y expertos financieros.

A decir de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), los millennials son la generación con peor bienestar financiero, pues 64.71 por ciento no tiene control de sus deudas; 26.98 por ciento no conoce su patrimonio actual; y 30.63 por ciento no gestiona sus ingresos y gastos.

Y es que, apuntó, esta generación son ávidos consumidores de experiencias, especialmente viajes y conciertos, tal es el caso de 46 por ciento de estos jóvenes quienes asisten de dos a tres eventos cada año.

Millennials se endeudan. Arte: Luisa Franco

Este grupo de personas es la de entre 1982 y 1996, es decir, aquellos quienes están entre 28 y 42 años.

Además, si se considera que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el salario promedio de las personas de 30 a 39 años es de 10 mil 131 pesos mensuales, asistir a un festival de música, cuyo costo va de tres mil a 11 mil pesos, o irse a vacacionar podría mermar la economía personal durante al menos un mes.

De ahí que, Miguel Carreón, director de Marketing para Credmex, advirtió que está entrando la temporada donde empiezan conciertos y festivales, como las vacaciones de Semana Santa, por lo que debieran considerarse la planeación de estos gastos con al menos cuatro meses de antelación.

Sin embargo, con base en una encuesta de Deloitte México, casi la mitad de los millenials y generación Z admite que vive al día en sus gastos de manutención, lo que causa estrés financiero.

MAAZ