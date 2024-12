Evita la cuesta de enero: 5 trucos para no endeudarte con las tarjetas de crédito en diciembre

Para muchas personas la época decembrina está llena de gastos, entre los preparativos de las cenas de fin de año y la lista de regalos se van sumando los gastos, además algunas tiendas departamentales ponen ofertas y promociones que hacen que los consumidores compren más cosas, por lo que se convierte en un riesgo para nuestro dinero y finanzas personales, sobre todo porque se corre el riesgo de iniciar el año con deudas.

Para poder evitar tener un inicio de año complicado, hablando económicamente, se recomienda tomar ciertas precauciones con el dinero, para hacerlo rendir y sobre todo no endeudarte de cara al inicio de año con las tarjetas de crédito. Uno de los principales errores es pensar que el dinero de las tarjetas es nuestro y no tiene vuelta, ya que por decirlo de manera simple es un "préstamo" que nos haces los bancos y que al pasar la fecha de corte se debe pagar.

Las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte de alrededor de 30 días. Y el banco te da unos 20 días para efectuar el pago. Si haces tus compras al día siguiente de tu fecha de corte, podrás financiarte por hasta 50 días, sin que haya cobros de intereses si al término del plazo pagas el total de la deuda.

Otro de los errores comunes es no llevar un archivo de gastos, pues en época decembrina es común que las tiendas pongan promociones a meses sin intereses o con pago demorado, sobre todo las departamentales que dan la facilidad de comprar en diciembre y pagar en marzo. Si no llevas un control de gastos puede que adquieras productos de más y al momento de pagar debas una cantidad mayor a la que puedas pagar. Para evitar que te pasen algunas de estas cosas te damos cinco recomendaciones para que el uso de las tarjetas de crédito no arruine tus finanzas.

5 errores que cometes con tu tarjeta de crédito y arruinan tus finanzas

Expertos en temas financieros nos explican que la falta de educación financiera lleva a que los usuarios no hagan un uso óptimo de sus productos financieros, lo que en el futuro puede traducirse en deudas y un acceso limitado a nuevos servicios.

“Las personas que utilizan tarjetas de crédito deben tener muy claro que el crédito no es una extensión de su dinero para gastar arriba de sus posibilidades y que es necesario que conozcan a fondo las características de su tarjeta para poder usarla a su favor”, afirma Daniel Rojas, CEO de Rocket.

Desconocimiento del producto

La morosidad es un concepto generalmente relacionado con falta de liquidez de los usuarios o el surgimiento de algún imprevisto, sin embargo, está intrínsecamente ligada con el desconocimiento de nuestro producto financiero.

Los tarjetahabientes deben estar familiarizados con el Costo Anual Total (CAT), las comisiones, anualidades, plazos y la tasa de interés de su producto. Estas características tienen que adecuarse a sus presupuestos, si no, es recomendable buscar opciones que sean más accesibles y se ajusten al perfil del usuario.

Falta de presupuesto

Las deudas mensuales en una tarjeta de crédito no deben superar el 15% del ingreso mensual del usuario. Porcentajes mayores a este indican un mal manejo financiero y pueden generar que las deudas se salgan de control. En el mismo sentido, los usuarios nunca deben usar al máximo su línea de crédito, ya que esto puede dañar su calificación crediticia.

Es recomendable que los tarjetahabientes realicen un presupuesto mensual, contemplando sus gastos fijos e ingresos, para evitar un mal manejo de las tarjetas de crédito y no exceder su capacidad de pago.

Todo lo que debes saber del uso de la tarjeta de crédito

Utilizarla para los gastos diarios

Muchas personas utilizan sus tarjetas de crédito para cubrir sus gastos diarios: pagos de comida, transporte, supermercado, combustible, actividades de ocio, etcétera. De esta manera pueden acumular una deuda difícil de pagar al final del mes. Sin embargo, si el objetivo es acumular millas o puntos en la tarjeta, y el usuario es totalero, se puede utilizar de esta forma.

Los usuarios suelen emplear este método de pago debido a que no cuentan con liquidez al momento de hacer la compra, porque no quieren cargar con efectivo o por practicidad. Sin embargo, utilizar la tarjeta de crédito de esta manera no es lo deseable. Se recomienda que este tipo de producto se use para cubrir emergencias o situaciones inesperadas, así como para adquirir bienes duraderos.

Cubrir los montos mínimos

Otro error común de los usuarios de tarjetas de crédito es cubrir exclusivamente los montos mínimos que aparecen en sus estados de cuenta. Como resultado de pagar su consumo de esta manera, los ‘no totaleros’ tienen que pagar intereses.

De esta manera, una deuda pequeña puede crecer de manera importante, al punto de que se complique su pago. Si solamente se realizan el pago de los montos mínimos, la mayor parte de los pagos que realiza el tarjetahabiente se van a cubrir intereses y comisiones.

Pagos fuera de la fecha

Además de realizar el pago mínimo, un factor que perjudica a los usuarios de tarjetas de crédito es cubrir sus pagos de manera extemporánea. Pagar la tarjeta de crédito fuera de la fecha límite se traduce en el cobro de intereses y, a largo plazo, daña la calificación crediticia del tarjetahabiente. Recuerda que un mal historial crediticio limita el acceso del usuario a otros productos financieros a mediano y largo plazo.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019, del INEGI, el 60.2% de los hogares con deudas no hipotecarias tiene deudas específicamente con tarjetas de crédito y el promedio de la deuda es de 15.7 mil pesos. Utilizar estos productos sin conocer cómo funcionan impide sacarles provecho y puede representar un foco de riesgo financiero.

