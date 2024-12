¿Aumentarán precios de Temu y Shein? SAT cobrará impuesto a plataformas de ventas en línea

El inicio de un nuevo año trae consigo la pregunta de muchas personas sobre si crearán nuevos impuestos. El Paquete Económico 2025 estableces que no habrá nuevos impuestos, sin embargo sí se van a reforzar algunos rubros con la finalidad de generar una mayor recaudación fiscal. En entrevista con El Heraldo de México, el docente Ricardo Archilla Mejía del Tecnológico de Monterrey nos explica que no el gobierno de Claudia Sheinbaum no contempla una reforma fiscal para el próximo año, pero sí habrá un impacto sobre las ventas en línea, ya que se aplicará IVA a plataformas de comercio digital.

Esto supondría que las plataformas tecnológicas podrían incrementar sus precios de venta, afectando directamente los bolsillos de los consumidores, ya que se les aplicará el pago del Impuesto al Valor Agregado. (IVA) con esto se estima que habrá una recaudación de hasta 15 mil millones de pesos provenientes de empresas como Temu, Shein, AliExpress o Amazon, que se dedican a la intermediación de productos.

Ricardo Archilla explica que esta imposición de IVA podría verse como algo benéfico ya que "esperamos que el gobierno pueda hacer un buen gasto de este capital que va a entrar adicional, que se espera se use en programas sociales, becas, infraestructura", que es uno de los principales retos que tiene la gestión actual.

El consumidor final sería el afectado por la imposición de este impuesto. Foto: Freepik

¿Cómo afectará a los consumidores que el SAT cobre impuestos a las plataformas tecnológicas?

Una de las grandes apuestas del Paquete Económico 2025 es la recaudación a través del comercio exterior, por lo que espera que las empresas extranjeras cubran el pago del IVA (que actualmente es el 16 por ciento) de sus ventas globales, y en un periodo de 6 a 7 meses este pago se vea reflejado en las compras del consumidor final con el incremento de precios en productos y servicios.

El profesor Ricardo Archilla Mejía explicó que el imponer el pago de IVA a las empresas extranjeras que almacenen productos en México es como de dice coloquialmente "un dolor compartido", ya que sí afectará a los consumidores.

Es un dolor compartido, porque al momento de que se tenga que tributar en este tipo de plataformas pues las empresas qué van a hacer, si te costaba 100 pesitos y te voy a cargar un 16% de IVA, los 16 pesitos van a cargarse al consumidor final. Aquí podríamos experimentar el encarecimiento de este tipo de productos.

En este sentido es importante explicar que "está considerándose aumentar los ingresos por plataformas que llegan a comercializar servicios y productos. Son plataformas que están en el extranjero y que no estén contribuyendo, ahí el gobierno y el SAT en el paquete están calculando un impacto de poder subir lo ingresos a través del cobro de IVA a este tipo de plataformas y empresas que cobren a través de ventas en línea y que actualmente no estén tributando, esto obviamente va a darle un fortalecimiento a la recaudación fiscal, precisó el experto en economía.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, acompañó al secretario de @Hacienda_Mexico a la entrega del Paquete Económico del ejercicio fiscal 2025 en la @Mx_Diputados y en el @senadomexicano



La Ley de Ingresos de la Federación 2025 proyecta que los ingresos tributarios… pic.twitter.com/GTt1rXAhqv — SATMX (@SATMX) November 15, 2024

Sigue leyendo:

SAT: ¿quiénes no pagan impuestos por depósitos en efectivo de 15,000 pesos?