El SAT podría estar vigilando tu cuenta si recibes depósitos de más de 15 000 pesos

La vigilancia fiscal se endureció desde el año 2022, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un plan para monitorear aquellas cuentas bancarias que reciban depósitos mensuales mayores a 15 mil pesos y no es que esto no se hiciera desde antes, pero lo que buscaron con esto es que los bancos reporten a esa institución de manera mensual el movimiento de las cuentas de los contribuyentes a fin de detectar cuentas que puedan ser usadas las lavado de dinero.

El impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) entró en vigor a partir de julio del 2008 y se aplica a los depósitos ya sea por uno o por la suma de varios depósitos cuyo monto en el mes exceda de 15,000 pesos. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, sin embargo con la miscelánea fiscal del 2022, son las instituciones bancarias quienes reportan al SAT las cuentas que tienen esta clase de movimiento.

Para ello los bancos deberán notificar al SAT las cuentas de los usuarios que reciban más de 15 mil pesos al mes, ya sea en una misma cuenta o en diferentes, esto puede ser en uno o más bancos y como expliqué arriba esta medida no es nueva, sólo que ahora será de manera mensual cuando se haga ese reporte y no anual como pasaba con anterioridad.

¿Por qué el SAT podría vigilar mi cuenta si me hacen depósitos de más de 15 mil pesos?

Lo primero que debes saber es que el SAT no vigila todas las cuentas, por lo que si eres emprendedor no debes preocuparte, y lo segundo es que esto sólo aplica para depósitos en efectivo, no aplica para transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba.

El SAT monitorea las cuentas que mueven cantidades de miles de pesos al mes y otro factor que lo alerta es que haya personas que tengan más gastos que ingresos, pues eso se considera una discrepancia fiscal, entonces se auditarán los movimientos en las cuentas para saber si hay alguna incongruencia y para conocer la procedencia de ese dinero.

Es importante aclarar que las auditorías del SAT sólo se realizan a un sector muy pequeño de los contribuyentes, y sólo en caso de que haya una investigación se pide a los bancos un reporte de los movimientos bancarios, pero el SAT como tal no revisa las cuentas de las personas físicas.

¿Quiénes están obligados al pago del impuesto a los depósitos en efectivo?

Las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan en las instituciones del sistema financiero, cuya suma exceda 15,000 pesos en un mes. Por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, independientemente del monto del cheque adquirido.

Así puedes declarar tus depósitos en efectivo ante el SAT

En caso de recibir una cantidad mayor en tus cuentas bancarias por efectivo debes presentar una declaración de la siguiente manera a fin de evitar ser multado por el SAT

Ingresa al portal del SAT captura tu RFC y contraseña

Selecciona servicios por Internet

Elige la opción de aclaraciones y solicitudes

Selecciona declaraciones del apartado de servicios

Llena el formulario correspondiente y envía tu declaración

