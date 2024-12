¿Quiénes pueden aplicar a obtener la Visa Americana sin entrevista?

Aunque algunos viajeros pueden quedar exentos, la mayoría de las personas que buscan entrar a Estados Unidos deben tramitar y acceder a la Visa Americana. Debido a que uno de los grandes miedos que existen en el procedimiento es la realización de una entrevista, en esta nota te contamos cómo podrías obtener el documento sin hacer este paso.

Pero antes, valdría la pena recordar que según sea su objetivo, las visas para ingresar a territorio estadounidense pueden dividirse en diferentes tipos: diplomática, de negocios y turismo, de estudio, de inversionista, de prensa y medios, de visitante de intercambio, de viajero de tránsito, entre otros.

Además, es importante considerar que solicitar la Visa Americana conlleva toda una serie de pasos que inician con elegir el tipo de visado que requiere una persona para viajar al país norteamericano y continúa con las acciones que te mencionamos en la lista de a continuación:

completar el formulario DS-160 de solicitud de Visa en esta página programar una cita en la sección consular asistir a la cita en la sección consular realizar una entrevista seguir instrucciones oficiales en caso de que se apruebe el trámite

Estas son las personas que pueden tramitar la Visa Americana sin hacer entrevista

De acuerdo con información compartida por Embajada de Estados Unidos en México, las personas que pueden tramitar la Visa Americana sin necesidad de pasar por una entrevista, son aquellas que tienen menos de cuatro años desde que expiró su documento por última vez.

"Si han pasado menos de 4 años desde que expiró tu visa, ¡puedes renovarla sin entrevista! Obtén tu visa más rápido y sin necesidad de presentarte en persona", compartió la Embajada en X.

No obstante a lo anterior, quienes busquen saltarse este paso también deben cumplir con otra serie de requisitos entre los que destacan residir en el país en el que se presenta la solicitud, que se hayan tomado las huellas dactilares en la última expedición, que el documento anterior no haya sido robado o extraviado y que la visa más reciente no haya sido rechazada.

También se requiere que la visa más reciente no haya sido rechazada. Créditos: X (@USEmbassyMEX).

¿Qué pasa si rechazan tu solicitud para la Visa Americana?

Según la página del servicio oficial de citas para visas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando a una persona se le niega el documento, los funcionarios consulares tienen la responsabilidad de entregarle una carta en la que le expliquen las causas de la decisión.

La carta marcada con "214 (b)" significa que la o el solicitante no cumple con todos los requisitos y deberá que realizar nuevamente todo el procedimiento. Mientras tanto, por lo general, cuando la carta dice "221 (g)" la persona interesada necesita cumplir con ciertos requerimientos adicionales a fin de seguir con su proceso. Los funcionarios consulares tienen la responsabilidad de entregar una carta en la que expliquen las causas del rechazo. Créditos: Freepik.

